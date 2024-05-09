Про него пишут в книжках: как на самом деле жил легендарный «сын полка»

Повесть Валентина Катаева «Сын полка» в свое время изучали в школе. И, пожалуй, в главном герое, 12-летнем Иване Солнцеве, можно узнать многих мальчишек, воевавших в Великую Отечественную войну наравне со взрослыми.

Но у Вани был конкретный прототип. Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» застала его в живых и общалась лично более 20 лет назад – в 2001-м.

Хотелось воли

Вырос Иван Солнцев в Москве в детском доме, куда попал еще до войны. Одинокого трехлетку обнаружили с запиской, видимо, оставленной его матерью. Она сообщала, что мальчика зовут Исаак, и очень просила о нем позаботиться.

В результате подкидыша назвали Ваней и придумали фамилию – Солнцев. В учреждении мальчик прожил несколько лет, вплоть до войны. А когда ему было девять лет – сбежал.

«В детдоме хорошо жилось, но воли мало. Мы с приятелем Володькой решили тикать в леса, выкопать землянку и жить как разбойники. Свистнули картошку, хлеб. Тут войну объявили», —вспоминал Иван Платонович.

Фото: [ freepik.com ]

Ночью он вместе с 11-летним другом пробрался на Белорусский вокзал и залез в товарный поезд. Спрятавшись, мальчики поехали в сторону фронта. Мечтали сражаться! Поездка удалась: Иван оказался среди советских разведчиков. Помогал им по хозяйству, да и сам ходил в разведку под видом пастуха.

Кстати, уже на войне Ивана хотел усыновить один капитан, который стал потом прообразом капитана Енакиева. Но этому было не суждено сбыться – в одном из боев капитан получил смертельное ранение.

Новая жизнь

Ваня Солнцев, в свою очередь, прошел всю войну. Много раз был ранен и, конечно, рисковал жизнью, но смерть будто обходила его стороной.

Со временем мальчик обрел и новую семью: его взяла на воспитание военный врач Меланья Ракова, дав свою фамилию.

Впрочем, дальнейшая жизнь парня складывалась тяжело. По сюжету книги его персонаж поступил в суворовское училище. Сам Иван тоже становился курсантом, но не смог привыкнуть к дисциплине в военном учебном заведении.

«Я хотел воевать, а не учиться. Разорвал две простыни, скрутил ленты вместе, дождался ночи, выбросил веревку в окно и дал деру», — рассказывал он нашему корреспонденту во время давнего интервью.

Потом Иван вернулся в Москву и пошел работать дворником, поселившись в небольшой комнате у Покровских ворот. Но долго прожить на одном месте снова не получилось: он отправился на целину, успев сменить еще несколько городов.

Вновь в Москве Солнцев оказался уже в 1992 году, когда ему вручили памятную медаль «Сын полка».

А последние годы жизни Иван Платонович провел в Одессе — кстати, в родном городе Валентина Катаева, написавшего о нем повесть. Жил фронтовик совсем скромно. Пожалуй, в его комнате самым ценным был пиджак, увешанный военными наградами. Впрочем, была еще полка была, заполненная книгами Валентина Катаева и документами, связанными с фронтовым детством.

В 2005 году Солнцев попал под машину. Врачи пытались ему помочь, однако восстановиться он не сумел и скоро умер. Сейчас Ивана Платоновича нет в живых почти 20 лет, но в памяти миллионов по-прежнему живет юный разведчик – книжный герой, прообразом которого он стал.