В Швеции признали, что санкции помогли российским компаниям

Аналитик Берн признал, что санкции помогли экономике России

Политика

Западные санкции в конечном итоге только помогли России, дав ее компаниям возможности для развития. Об этом сообщает интернет-телеканал SwebbTV со ссылкой на аналитика Ларса Берна.

По словам эксперта, если посмотреть на статистику российской экономики, видно: во многих отраслях санкции привели к прямо противоположному эффекту. Получается, Запад, наоборот, помог российским компаниям развиваться, поскольку им пришлось самостоятельно обеспечивать внутренний рынок.

Берн также отметил: дальнейшее продолжение конфликта на Украине может обострить экономические проблемы уже в самой Европе. В частности, из-за невозможности экспортировать товары в РФ уже страдает Финляндия.

Ранее стало известно, что в Германии усиливается раздражение из-за постоянных просьб о помощи Киева.

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