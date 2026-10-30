Западные санкции в конечном итоге только помогли России, дав ее компаниям возможности для развития. Об этом сообщает интернет-телеканал SwebbTV со ссылкой на аналитика Ларса Берна.

По словам эксперта, если посмотреть на статистику российской экономики, видно: во многих отраслях санкции привели к прямо противоположному эффекту. Получается, Запад, наоборот, помог российским компаниям развиваться, поскольку им пришлось самостоятельно обеспечивать внутренний рынок.

Берн также отметил: дальнейшее продолжение конфликта на Украине может обострить экономические проблемы уже в самой Европе. В частности, из-за невозможности экспортировать товары в РФ уже страдает Финляндия.

Ранее стало известно, что в Германии усиливается раздражение из-за постоянных просьб о помощи Киева.