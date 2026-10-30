Чем дольше президент Украины Владимир Зеленский уклоняется от выборов, тем сильнее расшатывается оборона страны. Об этом сообщает The Federalist.

По мнению издания, недоверие украинцев к правительству Зеленского серьезно подрывает военные усилия. Украине следует провести давно откладываемые президентские выборы.

The Federalist также пишет: организованная преступность и режим Зеленского сплелись так сильно, что их уже не разделить. Нехватка патриотов, готовых служить в ВСУ — это расплата за попрание конституционных пределов президентской власти. Отсутствие законного мандата подрывает обороноспособность Украины.

Ранее стало известно, что в Германии усиливается раздражение из-за постоянных просьб о помощи Киева.