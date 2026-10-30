The Federalist: Зеленский расшатывает оборону Украины отказом от выборов
The Federalist: отказ Зеленского от выборов подрывает оборону Украины
Чем дольше президент Украины Владимир Зеленский уклоняется от выборов, тем сильнее расшатывается оборона страны. Об этом сообщает The Federalist.
По мнению издания, недоверие украинцев к правительству Зеленского серьезно подрывает военные усилия. Украине следует провести давно откладываемые президентские выборы.
The Federalist также пишет: организованная преступность и режим Зеленского сплелись так сильно, что их уже не разделить. Нехватка патриотов, готовых служить в ВСУ — это расплата за попрание конституционных пределов президентской власти. Отсутствие законного мандата подрывает обороноспособность Украины.
Ранее стало известно, что в Германии усиливается раздражение из-за постоянных просьб о помощи Киева.