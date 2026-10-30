Вооруженные силы Латвии с 2 по 10 ноября проведут учения в приграничной зоне у границы с Россией и Белоруссией, сообщают Новости Mail со ссылкой на официальный профиль в соцсети латвийских ВС.

Маневры пройдут вдоль восточной границы Латвии. Военнослужащие будут отрабатывать развертывание подразделений в приграничной зоне, а также вести разведку государственной границы и элементов «Балтийской линии обороны» — как днем, так и ночью.

Совместно с Государственной пограничной охраной и полицией военные проверят, насколько быстро они способны обмениваться информацией и координировать действия при возникновении угрозы безопасности в приграничной зоне.

На протяжении последних лет Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО вблизи своих западных границ. Президент Владимир Путин неоднократно подробно пояснял, что Москва не намерена нападать на страны альянса. При этом западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.