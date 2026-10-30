Латвия проверит военные маневры на границе с Россией и Белоруссией

Латвия анонсировала военные учения у границы с Россией и Белоруссией

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Вооруженные силы Латвии с 2 по 10 ноября проведут учения в приграничной зоне у границы с Россией и Белоруссией, сообщают Новости Mail со ссылкой на официальный профиль в соцсети латвийских ВС.

Маневры пройдут вдоль восточной границы Латвии. Военнослужащие будут отрабатывать развертывание подразделений в приграничной зоне, а также вести разведку государственной границы и элементов «Балтийской линии обороны» — как днем, так и ночью.

Совместно с Государственной пограничной охраной и полицией военные проверят, насколько быстро они способны обмениваться информацией и координировать действия при возникновении угрозы безопасности в приграничной зоне.

На протяжении последних лет Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО вблизи своих западных границ. Президент Владимир Путин неоднократно подробно пояснял, что Москва не намерена нападать на страны альянса. При этом западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

Актуально

Читайте также

Более 50 беспилотников сбили за ночь в Ростовской области

В лесу Подмосковья нашли тело женщины, жестоко убитой экс-супругом

В лесу Подмосковья нашли тело женщины, жестоко убитой экс-супругом

В Белгороде при атаке украинских БПЛА погиб мирный житель

Заманил четверых у школы: извращенца посадили на 15 лет

Заманил четверых у школы: извращенца посадили на 15 лет

Интимный шантаж нейросетью стал новым оружием коллекторов в Москве

Интимный шантаж нейросетью стал новым оружием коллекторов в Москве

Массовые отмены и перенаправление рейсов: в Москве экстренно закрыли все аэропорты

Массовые отмены и перенаправление рейсов: в Москве экстренно закрыли все аэропорты

«Времени бояться не было»: подростки спасли мужчину из огненной ловушки

«Времени бояться не было»: подростки спасли мужчину из огненной ловушки

Затянуло в станок: кусок коры превратил рабочий день россиянина в кровавый кошмар

Затянуло в станок: кусок коры превратил рабочий день россиянина в кровавый кошмар

Игра со смертью: транспортная полиция устраивает облавы на зацеперов Ярославского направления

Игра со смертью: транспортная полиция устраивает облавы на зацеперов Ярославского направления

Оружие мошенников: эксперт рассказал, как нейросети помогают аферистам

Оружие мошенников: эксперт рассказал, как нейросети помогают аферистам

В Швеции убийца детей сменил пол и оказался в женской тюрьме

В Швеции убийца детей сменил пол и оказался в женской тюрьме

Крупная атака БПЛА на Прикамье: обломок дрона попал в жилой дом

Крупная атака БПЛА на Прикамье: обломок дрона попал в жилой дом

Добавьте mosregtoday.ru в избранное