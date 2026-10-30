Диетолог Поляков назвал неочевидные симптомы нехватки витамина D

На нехватку витамина D в организме могут указывать пониженный иммунитет и склонность к перееданию. Об этом сообщает «Аргументы и факты» со ссылкой на диетолога Антона Полякова.

По словам врача, дефицит витамина D обычно проявляется через сниженное настроение и нарушение пищевого поведения. Человек начинает больше тянуться к еде, у него появляется склонность к перееданию. Причем это не просто привычка, а сигнал организма о нехватке важного вещества. Кроме того, дефицит витамина D может сопровождаться сниженным иммунитетом — человек чаще болеет, дольше выздоравливает, а инфекции цепляются одна за другой.

Поляков добавил: на недостаток витамина также указывают уменьшение прочности костей и развитие тревожно-депрессивных состояний. Кости становятся хрупкими, растет риск переломов. А эмоциональный фон оставляет желать лучшего — появляются тревожность, апатия, подавленность. Все это может быть следствием дефицита витамина D, а не просто плохого настроения или усталости.

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