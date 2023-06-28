«Проигнорировали правила»: выяснились подробности гибели страуса на зооферме в Подмосковье

На страусиных фермах в Подмосковье, коих в регионе две, за весь прошлый год побывало более 6 тыс. посетителей. Интерес к экзотической птице у туристов огромен, однако, как выясняется, гостей мини-зоопарков и домашних ферм еще учить и учить хорошим манерам – не всех, но некоторых. На днях под Дмитровом случилась трагедия: умница и красавица, любимица посетителей страусиха Феррари подавилась пакетом для провизии, который дали ей люди.

«Утром животное хорошо себя чувствовало и с радостью приветствовало новую экскурсионную группу, – рассказали работники фермы «Шихово», на которой случился инцидент. – Но оказалось, что ребята, проигнорировав наши правила, принесли корм в полиэтиленовом пакете. В результате птица его заглотила».

Все произошло за считаные секунды. Очевидцы гибели несчастного животного даже не успели понять, что птица бьется в агонии. Им казалось, что она просто радостно носится по загону. А когда страус упал, как подкошенный, до посетителей дошло, что творится что-то неладное. Они стали звать работников, но те уже не могли ничем помочь несчастной. Она погибла у них на руках.

«Весь парадокс в том, что люди порой даже не слышат, что им говоришь, – сокрушается работница фермы Валерия. – Когда мы встречаем новых посетителей на нашей территории, мы вежливо просим выложить на входе или просто не доставать из сумок еду, которую они принесли нашим подопечным. У каждого животного свой сбалансированный рацион питания, который нельзя нарушать».

По словам ветеринара Олеси Вяхиревой, случаи асфиксии (удушья) или непроходимости кишечника из-за полиэтиленового пакета, к сожалению, нередки. Чаще всего в неприятность попадают кошки, для которых пакеты в некотором смысле «как медом намазаны». Дело в том, что в состав полиэтилена входит стеариновая кислота, которая производится из животного жира. Для кошек это вещество напоминает кошачью мяту – многолетнее травянистое растение, которое мурлыки любят поедать.

КАК СЕБЯ ВЕСТИ В ЗООПАРКЕ, ЧТОБЫ НЕ НАВРЕДИТЬ ЖИВОТНЫМ

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