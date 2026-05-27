Пророк, которого испугался Гитлер: что сегодня ищут в тексте XV века

Существует легенда: Адольф Гитлер, одержимый всем мистическим, приказал своим агентам найти и уничтожить одну-единственную книгу. В ней неизвестный монах-францисканец по прозвищу «Черный Паук» (Раньо Неро) за пять веков до Второй мировой предсказал разгром Германии Россией. Фюрер велел убрать рукопись подальше от посторонних глаз, чтобы она никогда больше не напоминала ему о крахе Третьего рейха. Книгу не сожгли — ее спрятали в архивах, пишут в материале РИА Новости .

На дворе 2026 год, и этот трактат снова на столах исследователей. Почему именно сейчас?

Ответ — в датах. Черный Паук расписал историю человечества вплоть до 6323 года, разбив ее на десятилетия. Согласно его «Вечной книге», прямо сейчас — с 2021 по 2030 год — мы живем в период «Примирения и поиска компромиссов». А дальше, с 2031-го, начнется «Декада подъема». Звучит обнадеживающе. Но только ли радужные прогнозы оставил этот таинственный монах?

Две тайны одной находки

История рукописи туманна и похожа на детективный роман. Официально считается, что в 1972 году итальянец Ренцо Башер, работая в библиотеке францисканского монастыря в Болонье, случайно обнаружил старинный фолиант «Травы Тосканы». Из книги выпали пожелтевшие листы с заголовком: «Раньо Неро. Вечная книга. Оракул». Башер перевел их и опубликовал 900-страничный том с комментариями.

Но есть и вторая версия, которая придает истории мрачный оттенок. Древняя рукопись впервые «всплыла» в Германии еще в XVIII веке, а позже ее содержимое попало в руки Адольфа Гитлера. Прочитав пророчество о разгроме Германии Россией, фюрер пришел в ярость и велел убрать рукопись подальше от посторонних глаз. Согласно данным итальянского исследователя дона Марчелло Станционе, в 1938 году по поручению нацистских верхов или самого Гитлера были организованы поиски других копий пророчеств. Задание получил берлинский ученый Людвиг Бирцер, который, найдя тексты, попытался манипулировать ими в угоду фюреру, представив его «новой звездой», а не «голодным волком», как можно было прочитать в оригинале.

«Охотник на мух» и его метод

Псевдоним Ragno Nero переводится с итальянского именно как «черный паук». На каждой странице автор оставлял стилизованное изображение паука с человеческим лицом. Себя он называл «охотником на мух» — тех, кто несет человечеству заразу и эпидемии. Его миссия, как он сам писал, заключалась в том, чтобы поймать заразу и не дать ей уничтожить мир. Именно поэтому многие его пророчества содержат альтернативные сценарии — словно это не жесткий приговор, а карта развилок, где человек может выбрать путь спасения.

Настоящее имя автора до сих пор неизвестно. По одной версии, им мог быть флорентийский монах Федерико Мартелли. По другой — советник баварского герцога Альбрехта IV Виттельсбаха. А скептики и вовсе считают Раньо Неро выдумкой самого Ренцо Башера, который решил заработать на человеческой жажде тайн. Истина до сих пор не установлена.

Что уже сбылось

Независимо от того, кем был автор, его тексты поражают точностью. В XV веке он писал о загадочных «веревках и цепях», через которые люди будут общаться между собой — сегодня это интернет, оптоволоконные кабели и мобильная связь.

Он предупреждал о страшной эпидемии — наказании за «всепоглощающий блуд». В 1981 году мир столкнулся с ВИЧ.

Он описывал семь огромных черных грибов, поднимающихся над землей — ядерные взрывы. Три из семи мир уже видел: Хиросима, Нагасаки и Чернобыль. При этом он не только предвидел катастрофы, но и предсказал появление новых технологий и изменение климата.

Главная интрига для XXI века

Но самое интересное — это будущее. Черный Паук утверждал: на небе появятся два солнца и две луны, ночи исчезнут, Земля превратится в пылающий ад, и люди начнут слепнуть и плавиться. Спасение — под землей, в восьми подземных городах, которые придется построить.

Однако главный акцент в пророчествах сделан на «Северной стране гипербореев» — так в древности называли территорию современной России (в некоторых источниках — Тартарии). Именно здесь, по мнению автора, в XXI веке родится новая жизненная концепция, которая изменит судьбу всего человечества. Раньо Неро писал: «Религия Солнца и Огня в XXI веке познает победное шествие, опору себе она обретет в северной стране Гипербореев, где она будет явлена в совершенно новом качестве». По его убеждению, из России придет не военная сила, а новое качество жизни, основанное на духовном возрождении и созидании, а не на безудержном потреблении.

Почему сегодня исследователи снова листают эти страницы

Ответ — в цифрах. Мы находимся ровно посередине предсказанного им цикла «Примирения» (2021–2030). Следующее десятилетие — «Декада подъема», период «восстановления и выздоровления». Если верить Черному Пауку, человечество стоит на пороге глобального перелома — и исход зависит от того, сумеем ли мы выловить тех самых «мух», которые несут заразу.

Именно поэтому сегодня к пожелтевшим страницам обращаются не только мистики, но и футурологи, политологи, кризис-менеджеры. Древний манускрипт, возможно, не дает готовых ответов — но он заставляет задавать правильные вопросы.

Ведь Черный Паук предупреждал: будущее — не приговор. Это развилка. И от выбора, сделанного сегодня, зависит, какой путь мы пройдем завтра.