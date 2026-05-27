Параллельный импорт сузился: блогер раскрыл, почему техника Acer и Samsung под запретом для госзакупок

Российский перечень товаров для параллельного импорта претерпел изменения: из него исчез целый ряд продукции известных технологических брендов — компьютерной техники Acer, Asus, HP, Samsung, Intel и других. Однако, как считает блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев, высказавший свое мнение в эфире радио Sputnik , глобально это не скажется на обычном потребителе. Чтобы понять, почему он так уверен, нужно разобраться, как работает параллельный импорт и для кого на самом деле предназначены эти ограничения.

Блогер поясняет, что запреты в первую очередь ориентированы на государственные компании и учреждения: в рамках политики импортозамещения на госпредприятиях вражеской техники действительно быть не должно. Но для рынка это не стена, а скорее шлагбаум, который можно объехать. Кто, например, запретит магазину на «Горбушке» съездить через Казахстан, купить партию ноутбуков и привезти их для продажи? По сути, под удар подпадают прежде всего сетевые магазины техники, которые ввозят товары легально, платят все пошлины и следуют правилам. В то же время онлайн-торговля и небольшие «серые» точки продаж, наоборот, могут даже расцвести — спрос-то никуда не денется.

По мнению Васильева, с точки зрения доступности гаджетов ничего принципиально не изменится: купить ноутбук или смартфон по-прежнему будет можно. Проблема в другом — цена. Ограничения неизбежно приведут к удорожанию техники, потому что логистические цепочки удлиняются, а риски поставщиков растут. Итог таков: государственная задача по импортозамещению будет решаться за счет госзакупок, а обычные пользователи получат тот же ассортимент, но с более дорогим ценником. И остается открытым вопрос, который задает сам блогер: не приведет ли такая политика к простому переключению потребительского спроса на китайские бренды — и станет ли это реальной заменой или просто новой формой зависимости?

