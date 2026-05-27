Лесное золото Егорьевска: жители принимают заказы на ведра земляники и другие ягоды

В лесах Егорьевска зацвела земляника — меньше чем через две недели начнут поспевать первые ягоды. Предприимчивые жители города уже открыли предзаказ на сбор ароматного лесного урожая. Цена за литр составляет от 1400 до 1600 рублей, объясняют такую стоимость экологичностью мест сбора и свежестью продукта, узнал REGIONS .

Егорьевск готовится к земляничному сезону. В городских пабликах соцсетей одно за другим появляются объявления о продаже ягод — пока что в формате предзаказа. Сборщики принимают заявки заранее, чтобы после созревания оперативно доставить продукт клиентам.

Стоимость литра лесной земляники варьируется от 1400 до 1600 рублей. Авторы объясняют ценник двумя главными преимуществами. Во-первых, ягоды собирают только в экологически чистых зонах — вдали от города и оживленных трасс. Во-вторых, заказчики получают продукт максимально свежим, нередко в тот же день, когда он был собран.

Одновременно с земляникой местные сборщики начали принимать заказы на чернику и клюкву. Здесь пока называют цену от 1000 рублей за литр, но ожидается, что к старту сезона она также заметно вырастет.

«Собираю ягоды только в экологически благополучных районах — вдали от города и автотрассы. Заказчикам отдаю только отборную землянику. Могут привезти ягоды уже в день сбора», — рассказывает автор одного из объявлений Михаил Матвеев.

В Комитете лесного хозяйства Московской области тем временем напоминают о правилах бережного сбора. Категорически запрещено вырывать кусты ягодных растений. Это наносит урон экосистеме и лишает кормовой базы редкие виды животных, обитающих в подмосковных лесах. Лесные дары стоит собирать аккуратно, оставляя растения нетронутыми для будущих урожаев и ради сохранения природного баланса.

