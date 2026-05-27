Россияне стали требовательнее к качеству и локации жилья: риелтор заявил, что балкон теряет роль, которую играл в 60-е

Россияне перестали быть прежними покупателями жилья: они стали заметно требовательнее и к качеству квартир, и к их расположению. Такое наблюдение в беседе с Общественной Службой Новостей сделал вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

По его словам, люди все чаще выбирают либо вторичку, либо уже готовые квартиры в новых домах, проявляя осторожность к инвестиционным сделкам — никто не хочет платить за «воздух» или рискованные стройки. Но главные перемены произошли в головах: покупатели начали пересматривать ценность привычных элементов квартиры, которые раньше считались чуть ли не обязательными.

Чтобы понять масштаб сдвига, достаточно посмотреть на отношение к балконам и кладовкам. Апрелев отмечает: балкон постепенно утрачивает ту роль, которую играл в шестидесятые. Тогда там сушили белье, хранили консервацию и курили, потому что курили все. Сегодня количество курящих людей сокращается ежегодно, а курить на лестничных клетках запрещено, так что для оставшихся курильщиков балкон еще важен, но это уже нишевая история. Все чаще жильцы утепляют лоджию и просто присоединяют ее к комнате, увеличивая жилое пространство. Однако балкон окончательно не обесценился — он по-прежнему воспринимается как плюс, особенно если выходит не на шумную проезжую часть, а во двор, на зеленую зону. То есть ценен не сам балкон, а вид и тишина.

С кладовками ситуация еще показательнее. Эксперт прямо называет их пережитком прошлого, от которого пора избавляться. В экономклассе кладовка вообще не имеет смысла — в тесных квартирах каждый метр должен работать на жизнь, а не на хранение непонятно чего. В бизнес-классе и выше востребованы не отдельные кладовки, а встроенные шкафы, примыкающие к комнатам. Люди поняли, что ценность квадратного метра слишком высока, чтобы забивать углы старыми лыжами и банками с вареньем. Сегодня проще воспользоваться сторонними сервисами хранения, чем съедать драгоценную площадь.

Итог, который подводит Апрелев, звучит как смена жилищной парадигмы: россияне стали рациональнее. Они отказываются от архитектурных и ментальных штампов прошлого века, выбирают функциональность и качество жизни. Балкон еще держится как приятный бонус, особенно с зеленым видом, но кладовка уверенно уходит в историю вместе с привычкой копить хлам. И это, пожалуй, самая обнадеживающая новость на рынке недвижимости за последние годы.

