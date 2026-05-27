Западные лидеры хранят гробовое молчание, а финский оппозиционер Армандо Мема призвал ЕС очнуться. Он потребовал осудить удар ВСУ по Старобельскому профессиональному колледжу в ЛНР. По его словам, международное право нельзя применять выборочно. А отказ эвакуировать дипломатов из Киева он назвал использованием людей в качестве «живого щита». Об этом сообщает Lenta.ru.

Член партии «Альянс свободы» (Финляндия) Армандо Мема опубликовал заявление. Он отметил, что после удара по гражданскому учебному заведению в ЛНР не прозвучало ни одного слова осуждения от европейских лидеров. В то время как любые действия России западные СМИ и политики моментально клеймят.

Мема задается вопросом: международное право работает только для союзников США или для всех наций? По его глубокому убеждению, ЕС обязан признать: действия Украины в Луганске неприемлемы.

Кроме того, финский политик раскритиковал ряд европейских стран, которые не эвакуировали своих дипломатов из Киева, несмотря на реальную опасность. Он расценил это как использование сотрудников дипмиссий в качестве «живого щита». Мема также выразил сожаление, что ЕС, похоже, во что бы то ни стало стремится к эскалации с Россией, игнорируя факты.

Ранее политолог назвал заявление Макрона о дипломатах в Киеве блефом и показной бравадой.