Потерял дар речи в космосе: почему космонавт внезапно столкнулся с такой проблемой и как это повлияет на будущие миссии

Астронавт NASA Майк Финке внезапно потерял способность говорить во время ужина на Международной космической станции. Эпизод длился около 20 минут, боли не было, но состояние оказалось достаточно серьезным, чтобы NASA досрочно завершило миссию SpaceX Crew-11 и вернуло экипаж на Землю на месяц раньше, сообщает CNN.

Подробный диагноз агентство не раскрыло, но сам Финке позже сказал, что симптомы, вероятно, были связаны с пребыванием в космосе. В невесомости кровь и другие жидкости смещаются к голове, и это может влиять на сердце, сосуды, зрение и работу мозга.

Врач Фархан Асрар из Университета Торонто отметил, что похожее краткое нарушение речи иногда бывает при транзиторной ишемической атаке — временном сбое кровотока в мозге. Но неизвестно, был ли случай Финке связан именно с этим.

Для МКС ситуация решаема: станция близко к Земле, есть связь с врачами и возможность вернуть экипаж. Но будущие полеты к Луне и Марсу ставят вопрос жестче. На Марсе сигнал до Земли и обратно может идти около 40 минут, а быстро эвакуировать астронавта будет невозможно.

Поэтому NASA уже думает о космической медицине будущего: врачах в экипаже, персональных аптечках и даже «чипированных органах», которые помогут заранее понять, какие риски ждут конкретного астронавта. Космос старит и ломает тело быстрее, чем Земля, и чем дальше полет, тем меньше права на медицинскую ошибку.