Владимир Зеленский снова заговорил о том, что активные боевые действия на Украине могут растянуться еще на несколько лет. Это высказывание в эфире радио Sputnik прокомментировал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко, и его анализ звучит предельно жестко. Чтобы понять истинный подтекст этих слов, нужно отбросить официальную риторику и посмотреть на выгоды, которые киевский режим извлекает из затяжной войны.

По мнению эксперта, так называемый киевский наркофюрер уверен: деньги ему дают и будут давать, а задача перед ним поставлена вполне конкретная. Причем эта задача — вовсе не выход на границы 1991 года. Это продолжение войны как самоцель, потому что именно война гарантирует ему нахождение у власти, позволяет последовательно распиливать бюджет и, что цинично, но прямо, сохраняет ему жизнь.

Однако последствия такой логики гораздо страшнее для самой Украины, чем может показаться. Онуфриенко обращает внимание на неочевидный, но ключевой момент: киевскому режиму в тандеме с Европой, по большому счету, не страшно потерять половину территории. Почему? Потому что для Запада главное — сохранить между Россией и Европейским союзом буферную зону в виде враждебного «недогосударства». Идеальный расклад для Брюсселя и Киева — это когда Россия на выходе получает не мир на своих границах, а вечно тлеющий очаг напряженности, который высасывает ресурсы и отвлекает внимание. А содержать этот очаг на меньшей территории с меньшим количеством людей будет даже легче и дешевле.

Итог, который подводит обозреватель, звучит как приговор: у России в подбрюшье останутся враги, и этот расклад устраивает всех, кроме самих украинцев, которые обречены на многолетнюю бойню. Зеленский, по этой логике, не заинтересован в победе или переговорах — ему нужен именно процесс, бесконечная война как индульгенция от выборов, уголовных дел и политической смерти. И пока Запад готов это финансировать, несколько лет активных боевых действий — это не прогноз, а план.

