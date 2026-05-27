Волки Чернобыля научились жить с радиацией? Что происходит в зоне, куда почти не заходят люди

Чернобыльская зона отчуждения давно стала мрачным экспериментом без лабораторных стен. Люди ушли, но животные остались — и теперь ученые видят, как жизнь приспосабливается даже к месту, которое десятилетиями считалось символом экологической катастрофы.

Popular Mechanics пишет, что биологи Принстонского университета Кара Лав и ее коллеги изучили волков, живущих в зоне вокруг Чернобыльской АЭС. Эти животные находятся на вершине пищевой цепочки: они едят добычу, которая питалась растениями, выросшими в загрязненной почве. То есть радиация проходит через всю цепь.

Еще раньше ученые заметили странную вещь: волков в зоне оказалось много. По некоторым данным, их плотность там была выше, чем в соседних охраняемых районах Беларуси. Вероятное объяснение простое: там почти нет людей, охоты и постоянного давления цивилизации.

Но новое исследование показывает не только численность, а возможные следы адаптации. У волков обнаружили изменения в иммунной системе и участках генов, связанных с реакцией организма на опухоли и радиационный стресс. Животные постоянно получают дозы радиации, превышающие допустимые для человека нормы.

Важно: ученые не утверждают, что чернобыльские волки стали «неуязвимыми к раку». Скорее, их организм показывает признаки жизни под постоянным радиационным давлением.

Теперь исследователи хотят понять, могут ли такие механизмы однажды подсказать новые подходы к защите людей или лечению рака. Чернобыль остается катастрофой, но одновременно становится местом, где природа показывает пугающую и удивительную способность выживать.