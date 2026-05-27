Ноев ковчег на старой карте: почему Турция снова стала центром библейской тайны

Древняя карта мира снова подогрела споры о том, где может находиться Ноев ковчег, пишет Daily Mail. Речь идет о гигантской карте итальянского дворянина и картографа Урбано Монте, созданной еще в 1587 году. На ней среди континентов, морских чудовищ и загадочных земель есть маленькое изображение ковчега, стоящего на горах Арарата — именно там, где, согласно Книге Бытия, судно Ноя остановилось после Великого потопа.

Интерес усилился из-за того, что это место связывают с формацией Дуру пынар в современной Турции, примерно в 18 милях от горы Арарат. Некоторые энтузиасты считают, что ее форма и размеры подозрительно похожи на библейское описание ковчега: около 515 футов в длину, 86 футов в ширину и 52 фута в высоту.

Скептики уверены, что это обычная геологическая структура. Но сторонники версии о ковчеге указывают на данные георадара: исследователи проекта Noah’s Ark Scans заявляли, что под землей видны пустоты, коридоры и возможная центральная камера.

Пока убедительных доказательств нет. Но старая карта Монте делает историю особенно цепляющей: еще за сотни лет до современных поисков кто-то уже поместил ковчег именно в этот регион. Для одних это совпадение, для других — очередной след одной из самых знаменитых библейских загадок.