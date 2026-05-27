Протвино станет «городом в городе»: синхротрон, филиал МИФИ и школа для одаренных детей

В подмосковном Протвине, на территории Института физики высоких энергий имени А. А. Логунова, планируют построить синхротрон и рентгеновский лазер нового поколения — мегапроект под названием «СИЛА». Как никальный научный комплекс площадью почти 190 тысяч квадратных метров позволит изучать материю на беспрецедентном уровне и создаст около тысячи рабочих мест, превратив территорию в своеобразный «город в городе», выяснил REGIONS .

В фойе здания управления протвинского Института физики высоких энергий уже появился макет будущего гиганта российской науки. На нем детально проработаны лаборатории, жилой кампус и технические корпуса — все то, что вскоре вырастет на месте лесной просеки. Проект носит имя «СИЛА» и позиционируется как самая передовая установка в мире.

Ученые получат возможность заглянуть в материю на уровне, который ранее был недоступен. Это обещает прорывы не только в фундаментальной физике и понимании мироздания, но и в прикладных областях — от медицины до создания материалов нового поколения. Сейчас проект находится на финишной прямой проектирования.

Ключевой партнер проекта — НИЦ «Курчатовский институт». Благодаря его усилиям удалось локализовать около 90 процентов технологического оборудования, которое будет размещено в комплексе. Это серьезная заявка на технологическую независимость.

На Главгосэкспертизу уже переданы порядка 900 томов проектной документации. Как только эксперты выдадут заключение, начнется непосредственное строительство.

«Создание „СИЛЫ“ — это серьезный вызов как для строителей, так и для ученых. Мы уже провели геодезические изыскания: грунт пригоден для строительства. Но главная сложность — строго соблюдать технические параметры: вибрации фундамента не должны превышать долей микрометра, а температурные колебания внутри комплекса — десятых долей градуса», подчеркивает заместитель директора по научной работе Никита Марченков.

Инициатива создания «СИЛЫ» принадлежит президенту НИЦ «Курчатовский институт» Михаилу Ковальчуку. Директор Института физики высоких энергий Валерий Песенко отметил, что благодаря его поддержке в Протвино появятся уникальные научные объекты, которые станут точкой роста для всей российской науки.

Параллельно развиваются сопутствующие проекты. «Луч-70» станет первым в России (и пятнадцатым в мире) комплексом для лечения онкологии методом ионно-лучевой терапии. А проект «Луч ТИП-ИОН» позволит масштабировать эту технологию на крупные города страны.

Особое внимание уделено кадрам. Достигнута договоренность с МИФИ о создании филиала вуза в Протвино. Кроме того, стартует проектирование образовательного центра для одаренных детей — он разместится в бывшем здании управления института на улице Победы и частично в профилактории ИФВЭ.