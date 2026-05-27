Певица Катя Лель рассказала о своих туристических предпочтениях

Певица Катя Лель, известная не только по хитам девяностых, но и своей любовью к путешествиям, раскрыла свои туристические предпочтения. В беседе с Общественной Службой Новостей звезда, которая ежегодно старается устраивать себе отпуск, рассказала, какие страны покорили ее сердце. Причем география ее симпатий неожиданно широка: от восточной роскоши до европейской классики и африканских пляжей.

Чтобы понять туристический вкус певицы, достаточно взглянуть на ее главные привязанности. Лель признается, что обожает ОАЭ — восточная роскошь и высочайший уровень сервиса, по ее словам, не могут не покорить. Но наравне с Эмиратами у нее давняя и искренняя любовь — Италия. Певица признается, что фанатеет от итальянских фильмов с детства, поэтому Рим и его пригороды для нее те места, куда хочется возвращаться снова и снова. И это при том, что раньше она часто посещала европейские столицы, а сейчас все чаще ездит в Египет и ОАЭ — география смещается в сторону более теплых и экзотических направлений.

Таким образом, при всех изменениях политической конъюнктуры и мировых ограничениях, Катя Лель остается верна себе — она, по собственному признанию, без поездок жить не может. И сейчас у нее уже появилась новая цель: знаменитость планирует посетить Китай. Так что, видимо, скоро ее личный список покоренных стран пополнится еще одним азиатским гигантом.

