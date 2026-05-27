Аллергия не приговор: как оставить питомца дома и перестать чихать

Аллергия на кошку или собаку в доме не всегда означает, что с любимцем придется расстаться, пишет PetGuide. Несколько простых правил могут помочь человеку с аллергией чувствовать себя легче, а питомцу — остаться частью семьи.

Первое — выделить зоны, куда животному нельзя заходить. Лучше начать со спальни: аллергик должен иметь место, где можно спать и отдыхать с меньшим количеством шерсти и перхоти. Для собак подойдут детские, а с кошками надежнее просто закрывать дверь.

Второе — сделать питомцу собственный удобный угол: лежанка, вода, игрушки и место для движения. Если есть безопасный двор, балкон или патио, то животному к тому же будет проще получать свежий воздух.

Третье — регулярный уход. Кошку или собаку стоит чаще вычесывать, желательно на улице, чтобы шерсть не разлеталась по дому. Собак можно купать, но частоту лучше уточнить у ветеринара или грумера.

Четвертое — быстрая уборка. Ролики для одежды, пылесос для шерсти, стирка лежанок и чистка мебели сильно уменьшают количество аллергенов.

И пятое — консультация аллерголога. Иногда спреи, лекарства или терапия помогают жить с питомцем без постоянного насморка и слез. Главное — не ждать, пока дом превратится в шерстяную ловушку.