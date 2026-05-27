«Это моральные обязательства России»: в Госдуме объяснили запрет на депортацию иностранных контрактников

Госдума приняла во втором чтении законопроект, запрещающий депортацию иностранных граждан, проходящих военную службу по контракту в ВС РФ, а также тех, кто ранее участвовал в боевых действиях на стороне России. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (фракция «Родина») в беседе с REGIONS назвал это решение выполнением моральных обязательств перед теми, кто служит интересам страны.

Иностранные контрактники, воюющие на стороне России, получают правовую защиту от выдворения. Законопроект, прошедший второе чтение в Госдуме, прекращает действие всех решений о депортации, реадмиссии, сокращении срока временного пребывания, отказе или аннулировании вида на жительство, патента, а также о неразрешении въезда, принятых с 24 февраля 2022 года в отношении таких граждан. Они просто перестают исполняться.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев пояснил, что необходимость закона продиктована стремлением обеспечить неотвратимость наказания для тех, кто, находясь за границей, совершает правонарушения против интересов России.

Арест имущества — под контролем суда

Отдельное внимание в законопроекте уделено механизму ареста имущества. По словам парламентария, эта мера рассматривается как справедливая в отношении тех, кто нарушает российские законы, продолжая жить на средства, заработанные в стране.

«При этом ко второму чтению были внесены важные уточнения: введен закрытый перечень конкретных правонарушений — дискредитация армии, призывы к санкциям, — а решение об аресте будет принимать исключительно суд, что создает определенные правовые рамки для применения этой меры», — пояснил Алексей Журавлев.

Таким образом, арест имущества не станет произвольной санкцией, а будет применяться только при наличии конкретных составов правонарушений и исключительно по судебному решению.

Гарантии как стимул для добровольцев

Законопроект, по информации депутата, создает фундаментальную защиту для иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ. Запрет на депортацию и выдачу другим государствам ограждает их от потенциального уголовного преследования на родине.

Подобная правовая защита не только выполняет моральные обязательства перед теми, кто служит интересам страны, но и служит мощным стимулом для привлечения новых добровольцев, гарантируя им и их семьям безопасное будущее в России.

Когда увольнение не приговор

Важная деталь: досрочное увольнение с военной службы иностранного гражданина само по себе не станет основанием для отказа в виде на жительство или его аннулирования. Однако из этого правила есть исключения. Проблемы возникнут в случае увольнения в связи с лишением воинского звания, утратой доверия со стороны командования, а также после вступления в силу приговора суда о лишении свободы за умышленное преступление.

При этом, как уточнил Журавлев, не могут служить основанием для отказа увольнение из-за невыполнения условий контракта, нарушение запретов и обязанностей, связанных со службой, отказ от тестирования на наркотики или совершение административного правонарушения, связанного с потреблением наркотических средств без назначения врача. Также не накажут и за увольнение по собственному желанию при наличии уважительных причин, подтвержденных аттестационной комиссией.

