KakaoTalk подал заявку на регистрацию бренда в России: IT-эксперт рассказал, станет ли мессенджер конкурентен Мах

На российском рынке мессенджеров появился неожиданный игрок: южнокорейская корпорация Kakao Corp. подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда KakaoTalk — бесплатного приложения для обмена сообщениями и звонков, широко известного в Азии. Однако сможет ли этот сервис стать реальной альтернативой популярному в России мессенджеру Max? Своим мнением в интервью Общественной Службе Новостей поделился Денис Кусков, директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, на каком поле вообще происходит конкуренция.

Эксперт поясняет: для российских пользователей KakaoTalk вряд ли станет заменой привычным сервисам, и причина вовсе не в технических характеристиках приложения. Главная проблема в том, что у нового мессенджера не будет в России тех же преференций, что у его уже укоренившихся конкурентов. Люди, которые хотят пользоваться привычными западными сервисами, продолжают заходить в Telegram через VPN — и этот механизм уже отлажен. Чтобы кореец смог переманить аудиторию, ему нужно предложить не просто «еще один мессенджер», а нечто принципиально иное. Какие-то уникальные возможности, которых нет ни у Telegram, ни у Max. Без такого технологического козыря, считает Кусков, предпосылок для массового перехода просто не существует.

Итог, к которому приходит аналитик, звучит прагматично: появление KakaoTalk в российском поле — это скорее интересный сигнал, но не рыночная революция. Южнокорейский бренд, безусловно, может найти свою нишу, особенно среди тех, кто ищет запасные варианты на случай дальнейших ограничений. Но стать главной альтернативой Max ему мешает банальная инерция пользователей и отсутствие эксклюзивных «фишек», ради которых стоило бы менять привычки. Пока же Telegram с VPN остается для россиян универсальным ответом на большинство блокировок, и новый игрок вряд ли изменит этот расклад.

