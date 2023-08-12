«Прошел огненный котел аэропорта в Гостомеле»: скромный программист оказался героем

Максима Ракова вряд ли прочили в герои. Спокойный паренек родом из Ульяновска увлекался компьютерами и программированием. Но когда Родина призвала, пошел и отдал свой долг. Пусть и ценой своей жизни.

Мама, Ольга Аристова, рассказывает, как Максим учился в лицее №40 при УлГУ. По словам нашей собеседницы, она растила сына одна, помогали бабушка с дедушкой.

Детство с дедом

«Дедушка для Максима был вместо отца. Сын брал с него пример, поэтому был честный, справедливый, добрый и ответственный. Дедушка научил его кататься на велосипеде, гулял с ним в парке. Все вместе ходили на пляж, где дед научил Максима плавать. И именно дедушка водил и встречал мальчика из школы до пятого класса», — рассказывает Аристова.

Максим помогал по дому, продолжает Ольга Юрьевна, ходил в магазин и ухаживал за своим котом Барсиком. Он очень любил животных.

В юности стало ясно, что Раков любит компьютеры и все, что с ними связано. С 2016 по 2020 год парень учился в Колледже экономики и информатики при УлГТУ. Он поступил на бюджет и освоил специальность «Информационные системы и программирование».

«Максим сам устанавливал все программы, занимался сборкой системных блоков. Любил играть в компьютерные игры. Хотел работать после службы в IT-компании. Фильмы смотрел все больше военные: «Девятая рота» или «Грозовые ворота». Читал много книг, любил исторические: Дюма, Пикуль, Гюго», — вспоминает увлечения сына Ольга.

Фото: [ из личного архива Ольги Аристовой ]

Пережил огненный котел

В 2020 году Максим окончил колледж, и его призвали в армию. Вместо срочной службы парень подписал контракт на два года с 31-ой бригадой ВДВ в Ульяновске. Служил помощником гранатометчика. В 2021 году Раков участвовал в военных учениях в Омске и Нижнем Новгороде. А 23 января 2022 года Максима отправили на учения в Белоруссию.

«24 февраля 2022 года 31-я бригада ВДВ отправилась для участия в СВО на территорию Украины. Максим сражался при взятии аэродрома «Антонов» в Гостомеле среди «200 спартанцев». Их взяли в огненный котел, ребята находились в окружении ВСУ двое суток. Но десантники отвоевали позицию», — с гордостью говорит мать.

Командование отметило Ракова за активное участие. В апреле 2022 года часть Максима остановила танковую дивизию ВСУ в одной из «горячих точек». Как говорит Аристова, тогда наши ребята подбили много украинских танков, а уцелевшие отступили.

«19 мая бойцов направили для взятия укрепленного района ВСУ в ДНР, и Максим участвовал в этом бою. Он погиб под селом Новопетровка. Его смогли забрать оттуда только на следующий день, поэтому дата гибели стоит 20 мая 2022 года», — отмечает Ольга Юрьевна в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Память будет жить вечно

Максим Раков похоронен на Заволжском кладбище, на Аллее Славы ВДВ. Скромного айтишника наградили орденом Мужества посмертно. А 3-го сентября 2022 года торжественно открыли мемориальную доску на родном лицее бойца, а в коридоре разместили стенд «Героя помнить будем» в честь отважного выпускника.

Фото: [ из личного архива Ольги Аристовой ]

Педагоги вспоминают Максима как старательного ученика. Он добросовестно относился к учебе и ответственно выполнял поручения. Был вежлив и тактичен с одноклассниками, уважительно относился к учителям.

«После гибели сына мне звонили его сослуживцы, приносили соболезнования. Они говорили, что Максим был добрым, честным и сильным бойцом. Никогда не бросал товарищей в бою, оказывал помощь. Благодарили за воспитание такого героического сына», — вздыхает Аристова.

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