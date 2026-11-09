Коллаген из холодца не доберется до суставов: ревматолог развеяла популярный миф

Тарелка холодца зимой для многих становится не просто традиционным блюдом, но и своеобразным домашним средством для укрепления суставов. Считается, что содержащийся в нем коллаген помогает восстанавливать хрящи и защищает от возрастных изменений. Однако между наличием этого белка в продукте и реальной пользой для суставов есть существенная разница. Почему холодец не заменит лечение и стоит ли вообще рассчитывать на его коллаген, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-ревматолог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Елена Гимранова.

Холодец действительно содержит вещества, которые участвуют в формировании соединительной ткани, указала врач. При длительной варке костей, хрящей и сухожилий содержащийся в них коллаген частично превращается в желатин. Последний, в свою очередь, содержит аминокислоты, необходимые организму для синтеза собственных белков. Однако есть важный нюанс: после попадания в пищеварительную систему коллаген и желатин расщепляются на аминокислоты и небольшие пептиды.

«Организм использует их для различных процессов, но это не означает, что они целенаправленно поступают в суставы и восстанавливают поврежденный хрящ», — объяснила Гимранова.

Иными словами, съеденный холодец не превращается в строительный материал, который автоматически направляется к больным коленям или позвоночнику. Организм самостоятельно распределяет полученные питательные вещества и использует их в соответствии со своими потребностями.

Производители пищевых добавок нередко обещают улучшение состояния суставов при регулярном употреблении коллагена. Но даже в отношении специализированных препаратов научные данные пока неоднозначны.

«Нет убедительных доказательств, что регулярное употребление холодца восстанавливает хрящевую ткань или предотвращает развитие артроза», — подчеркнула ревматолог.

Исследования коллагеновых добавок показывают, что у некоторых людей они могут умеренно уменьшать суставной дискомфорт. Однако рассчитывать на гарантированный результат не стоит. Поэтому холодец нельзя считать доказанной альтернативой ни специализированным добавкам, ни медицинской помощи. При этом и сами добавки не следует воспринимать как средство, способное самостоятельно вылечить артроз или восстановить разрушенный хрящ.

«При заболеваниях суставов основой помощи остаются диагностика, рекомендованная терапия, контроль массы тела и посильная физическая активность», — отметила Гимранова.

Холодец вполне может оставаться частью обычного рациона, если нет индивидуальных противопоказаний. Но воспринимать его как лекарство от боли в коленях или способ восстановления хрящевой ткани не стоит.