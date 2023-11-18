«Психологический ход»: выяснилось, зачем на самом деле в Госдуме предложили поднять пошлину за развод

Повлиять на узы Гименея рублем вознамерились депутаты Госдумы. Они хотят сделать бесплатной приятную процедуру заключения брака и поднять пошлину, которую бывшие супруги платят за развод. В Министерстве экономики и финансов Московской области этот шаг назвали приятным бонусом для молодоженов и удобным способом пополнить бюджет.

ЗА ПРИЯТНОЕ ЛУЧШЕ НЕ ПЛАТИТЬ

Сейчас за священное таинство нужно заплатить 350 руб., а за развод – 650. Депутаты уверены, что это несправедливо. Браки, которые заключаются на небесах, не должны облагаться никакими налогами и пошлинами. Если у влюбленных дыра в кармане, даже такой незначительный расход будет для них ощутим. Вот почему заключение брака, с точки зрения народных избранников, должно быть бесплатным, а расторжение стать почти вдвое дороже – по 1200 руб. с каждой разрушенной семьи.

«Я вижу здесь больше психологический ход, нежели экономическую стратегию, – размышляет семейный психолог из Серпухова Валерия Мирченко. – Входить в новую жизнь и еще платить за это, согласитесь, звучит несколько кощунственно. Дорога молодых должна быть усеяна лепестками роз, на которые и так пришлось изрядно потратиться».

Психолог пошутила, что депутаты хотят символически написать на двери института брака «Вход свободный». А за выход собирать дань. Разумеется, сумма в 1200 руб. никого не остановит от развода. Но возместит те убытки, которые потерпят местные бюджеты на недобор от брачующихся, если пошлину за бракосочетание отменят.

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В Московской области, к счастью, женятся чаще, чем разводятся. Исходя из последних доступных данных Росстата, количество браков в Московской области на август 2023 года – 36 902. Число разводов – 25 887.

«С экономической точки зрения, для подмосковного региона это депутатское предложение даже выгодно, – считает экономист Алексей Чаншин. – Пошлина за развод более чем в три раза перекрывает цену входного билета в счастливую семейную жизнь. Поэтому даже если разводов будет вполовину меньше, бюджет не пострадает».

Психолог Валерия Мирченко считает, что количество браков в ближайшие годы будет расти, а количество разводов сокращаться.

«Эпидемию разводов мы пережили в пандемию коронавируса, – говорит эксперт. – Сейчас, как в 50-е годы прошлого века, должен начаться беби-бум. Когда завершится спецоперация, механизмы выживания, которые включаются в трудные периоды, перестанут действовать. Вернется ощущение безопасности и покоя. И молодежь, и зрелое поколение захочет создавать крепкие семьи. Так что, если отменять пошлину на брак, для людей это станет приятной неожиданностью».

Когда велик риск разводов

Самым опасным для семейных пар является период от 5 до 9 лет совместного проживания. На этот период выпадает 28% разводов. Около 17% пар разводятся, прожив в браке от 1 до 2 лет и от 3 до 4 лет. Семейные пары расторгают узы брака в 13% случаев, если прожили 20 лет и более длительный промежуток времени.