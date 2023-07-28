Работники избиркомов Солнечногорска, Видного и Серпухова рассказали о подготовке к предстоящим выборам

Выборная кампания-2023 в Московской области будет масштабной: состоятся выборы губернатора Московской области, довыборы в Мособлдуму по Пушкинскому округу и несколько выборов в муниципальные Советы депутатов. Выборы пройдут в течение нескольких дней – 8, 9 и 10 сентября. Впервые подмосковные избиратели смогут принять участие в дистанционном электронном голосовании. Готовятся и сотрудники избиркомов.

РЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

«С 24 июля работает пункт приема заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения. Это нужно для того, чтобы гражданин проголосовал там, где он находится, мы эти заявления будет обрабатывать», – отмечает председатель Территориальной избирательной комиссии Солнечногорска Сергей Митряшин.

Он трудится в избиркоме почти 20 лет, с 2005 года. Митряшин признается, что за эти годы понял – избирательные кампании могут быть разными, меняются правила, законы, но всегда неизменно одно: выборы – это самая главная, реальная и прямая возможность жителей высказать свое мнение о власти и определить будущее страны.

Начался активный этап подготовки молодых коллег – членов участковых избирательных комиссий. В ТИКе Солнечногорска 12 человек. Одна из самых молодых – 23-летняя Ксения Манина. Она учится в магистратуре по специальности «юриспруденция», поэтому работа в избиркоме для нее интересна и полезна с профессиональной точки зрения.

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ДЕЖУРСТВА

Председатель ТИК Видного Ирина Купцова возглавляет работу своей команды более года. Сейчас в составе комиссии 10 человек, среди них представители всех парламентских партий: КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Новые люди».

«Несмотря на то, что я относительно новый человек в этой должности, состав комиссии мне очень нравится. Наши знания постоянно совершенствуются, мы оперативно знакомимся с изменениями в законодательстве, нововведениями, постановлениями ЦИК России, изучаем документы, необходимые нам в работе», – рассказала Ирина Купцова.

В ТИК Серпухова уже начаты дежурства сотрудников: в рабочие дни сюда можно обратиться с любым вопросом или за консультацией с 12.00 до 18.00, по субботам с 9.00 до 13.00. Председатель комиссии Юлия Сирченко рассказала, что в городском округе сформировано 107 участковых комиссий, и все они готовы к проведению выборов. Сейчас собираются предложения для дополнительного зачисления в резерв составов УИК с правом решающего голоса. Заявления принимают до 10 августа включительно. Особое внимание – новому для Подмосковья формату Дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Для того чтобы принять участие в ДЭГ, избиратель до 4 сентября должен подать заявление на портале госуслуг. А проголосовать дистанционно можно в любой из трех дней: 8, 9 или 10 сентября.