Работы нет, зато есть плюшевый мишка: кто такие «снежинки», и почему этому поколению так трудно живется

«Снежинки» — так называют поколение людей, рожденных в конце 90-х или начале нулевых и только-только вступающих во взрослую жизнь. Но в этом прозвище, как оказалось, нет ничего милого.

У этих людей были спокойное детство и родители, которые чрезмерно их оберегали. Встреча с реальностью оказалась для них непростой.

В нашем материале мы расскажем, как выживают «снежинки» в современном мире.

Поиски себя затянулись

Ирина Д. живет в Ленинградской области. У нее две дочери, младшей — 19 лет, старшей в этом году исполнилось 25.

«Моя Даша — прекрасная девушка, умная, воспитанная, в школе пела в церковном хоре, до сих пор пишет стихи. Но уже три года после окончания университета она ищет себя, а я ее содержу. Муж у меня давно умер, так что тащить на себе двоих детей очень непросто. Она переехала в Санкт-Петербург, ходит по собеседованиям, но ей ничего не подходит», — делится Ирина с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Мы поговорили и с самой девушкой, но понимания не нашли. Да, Даша прекрасно осознает, что маме трудно, но не может понять: она-то здесь причем?

«Меня радовало, что Даша сама захотела съехать — то есть, повзрослела, сепарировалась. Но сейчас, получается, я просто оплачиваю желания взрослого ребенка. И неизвестно, когда он решит стать самостоятельным», — разводит руками женщина.

24-летний Влад из Тулы тоже живет с родителями. Он не собирается ни съезжать, ни жениться. Встречался с девушкой, но в последний момент все разладилось.

«Говорит, что еще не готов взять на себя ответственность, хотя я в его годы уже была матерью», — рассуждает мать парня, 44-летняя Екатерина.

Женщина жалуется, что ее сын разбрасывает носки, оставляет на столе пустые коробки от гамбургеров и до сих пор спит с плюшевым мишкой, подаренным на шестилетие.

Слабость — в отсутствии травм

«На самом деле — это прекрасное и благополучное поколение, которое выросло в любви и не считает, что ребенка нужно воспитывать криком или битьем, чтобы из него получился человек. Может быть, это вообще первое наше поколение, которое в детстве массово не получило психологических травм. Но в этом и есть их слабость», — считает психолог Елена Михайлова.

Фото: [ unsplash.com ]

Эксперт отмечает, что «снежинкам» не давали проявить инициативу — из лучших побуждений.

«Для своих родителей они были самыми лучшими, «снежинки» выросли в осознании этого», — объясняет феномен этого поколения собеседница.

И вот, после взросления в тепличных условиях, уже в молодом возрасте этому поколению пришлось пережить и пандемию, и экономические трудности, и события, связанные с СВО. Но решать все возникающие проблемы пока что приходится их родителям.

Представители более ранних поколений если не росли в богатых семьях, то помогать родителям начинали рано.

«Хорошо, что мир изменился в лучшую сторону. И правильно, что принцип «нам было плохо, так пусть нашим детям будет еще хуже» ушел в прошлое. Плохо только то, что, получив все самое лучшее, отдавать залюбленные «снежинки» не умеют», — подчеркивает психолог.

Она добавляет, что сейчас «снежинкам» тяжело. Ведь благополучный и предсказуемый мир внезапно рухнул, а как выжить при других обстоятельствах, они не знают.

«Снежинки» спасут мир

Но у людей этого поколения есть и сильные стороны. Одна из них — умение делиться своими чувствами и переживаниями. Вот, что рассказывает о себе москвичка Марина М., которая родилась в 1999-м году.

«Когда я взрослела, то чувствовала, что будто стою «на перепутье» — я ни миллениал, ни зумер. Вроде как росла с цифровыми технологиями, но родилась, когда они только появились. Хорошо могу понять проблемы как старшего поколения, так и более младшего — и мои друзья такие же. Присутствует в нашем поведении и сознании некая амбивалентность», — перечисляет собеседница.

Девушка откровенно признается, что у нее есть сложности с сепарацией от родителей, эмоциональной, в частности.

Фото: [ unsplash.com ]

«Еще представители моего поколения могут пасовать перед трудностями, порой прикрываясь «экологичностью» своих решений. Мы больше внимания уделяем ментальному состоянию, однако нам порой, к сожалению, не чуждо обесценивание психологических проблем или их замалчивание», — вздыхает Марина.

Она считает, что в сознании «снежинок» есть определенные крайности. С одной стороны, все прекрасно понимают, что жизнь непроста, нужно прикладывать усилия.

«Но при этом мы не всегда трезво и взросло оцениваем происходящее, хотим, чтобы ответственность была не на нас, а на ком-то еще. Последние события в стране и в мире стали для многих шоком и испытанием, помогли переосмыслить ценности», — говорит Марина.

Тем не менее, психолог Михайлова считает, что именно «снежинки» могут спасти мир от накопившихся проблем. Ведь они не склонны к агрессивному поведению и умеют договариваться.

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