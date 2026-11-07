Работа дорожников: предприятие Дороги Арктики ликвидировало последствия пурги

В Якутии открыли движение между Усть-Куйгой и Депутатским

Общество

В Усть-Янском улусе Республики Саха (Якутия) 6 ноября 2026 года полностью восстановили автомобильное движение на участке между поселками Усть-Куйга и Депутатский. Наземное сообщение на региональной автотрассе «Усть-Куйга — Депутатский — Белая Гора» было временно прервано из-за обильных снегопадов и обильной метели, заблокировавших проезд снежными заносами. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Якутия».

Сразу после ослабления неблагоприятных погодных условий и пурги бригады Усть-Янского дорожного участка КП РС (Я) «Дороги Арктики» приступили к ликвидации последствий стихии. Специалисты провели расчистку проезжей части, гарантировав безопасный проезд автотранспорта. Экстренные службы напоминают автовладельцам о необходимости соблюдения мер предосторожности при передвижении в условиях Севера и призывают в случае возникновения внештатных ситуаций на дороге незамедлительно вызывать помощь по единому номеру 112.

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