«Только одно правило»: Шепелев рассказал о принципах воспитания сына от Фриске

Teleprogramma.org: Шепелев назвал, которого придерживается при воспитании сына

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

43-летнний телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, как воспитывает 13-летнего сына Платона, передает Teleprogramma.org.

Телеведущий признался, что в семье действует жесткое правило: сначала учеба, потом баскетбол. Платон тренируется в школе олимпийского резерва и почти все свободное время посвящает спорту.

«У меня есть одно условие: сначала — учеба, а потом — баскетбол. На этом и стоит», — заявил телеведущий.

Шепелев также высказался о будущем ребенка. По его словам, сын не планирует связываться с шоу-бизнесом, когда вырастет. Хотя Платон снялся в эпизоде сериала «Плакса» и остался доволен этим опытом, повторять его он не хочет.

Отец отметил, что мальчику некомфортно из-за излишнего внимания окружающих. Поэтому Платон старается избегать публичности и не стремится к известности.

Напомним, Платон — сын Дмитрия Шепелева и певицы Жанны Фриске. После смерти матери в 2015 году воспитанием мальчика занимается отец. При этом отношения телеведущего с семьей артистки остаются напряженными.

Ранее сестра Жанны Фриске сделала шокирующее заявление о ее последних днях жизни.

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