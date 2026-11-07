Шесть человек погибли при стрельбе в центре Кракова: посольство РФ выясняет судьбу россиян

Шесть человек погибли и еще 15 получили ранения в результате стрельбы на Главной площади польского Кракова 7 ноября. Среди пострадавших 12 человек находятся в тяжелом состоянии. Российское посольство в Варшаве пока не располагает подтвержденной информацией о том, есть ли среди жертв и раненых граждане РФ. Об этом ТАСС сообщили в дипломатическом представительстве.

По предварительным данным, около 15:00 по местному времени 24-летний гражданин Польши, одетый в камуфляжную форму, начал стрелять по случайным прохожим из автомобиля Subaru без регистрационных номеров. Нападение произошло в одном из наиболее известных туристических районов города. Во время задержания подозреваемый получил огнестрельные ранения. Его доставили в больницу, где он находится под наблюдением врачей. Мотивы нападения в опубликованном сообщении не уточняются.

«Пока достоверными сведениями не располагаем», — заявил представитель российского посольства, отвечая на вопрос о возможных пострадавших соотечественниках. По его словам, сотрудники консульского отдела связываются с компетентными органами Польши и уточняют информацию о погибших и раненых. До получения официальных данных утверждать, что среди пострадавших есть российские граждане, нельзя. Обстоятельства массовой стрельбы устанавливают польские правоохранительные органы.