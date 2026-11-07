COVID-19 составил 68,4% респираторных инфекций в Омской области

По данным мониторинга Управления Роспотребнадзора по Омской области за период с 26 октября по 1 ноября 2026 года, преобладающим возбудителем острых респираторных инфекций в регионе стал COVID-19. Лабораторные исследования подтвердили, что на долю коронавирусной инфекции пришелся 68,4% всех выявленных случаев заболеваемости. Об этом сообщает информационный портал « Омск-информ ».

Оставшиеся 31,6% среди диагностированных патогенов составили другие вирусы негриппозной этиологии. На первом месте по распространению среди них оказались риновирусы с долей 15,8%, на энтеровирусную инфекцию пришлось 10,5%, а на вирусы парагриппа — 5,3%.

Параллельно в Омской области продолжается прививочная кампания против сезонного гриппа. По состоянию на 2 ноября 2026 года вакцинацию отечественными препаратами «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Флю-М» прошли свыше 531 тыс. человек, из которых более 200 тыс. — детей. На данный момент прививочный план в регионе выполнен на 49%.