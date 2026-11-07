Ценник новинки: переднеприводный Tenet Plus L6 оценили от ₽2,9 млн

На автодорогах Пермского края прошел тест-драйв нового кроссовера Tenet Plus L6, производство которого по полному циклу налажено на заводе компании «АГР» в Калуге (бывшее предприятие Volkswagen). Новинка построена на модульной платформе PMA (эволюция архитектуры T1X), рассчитанной на постройку как чисто бензиновых, так и гибридных или электрических модификаций. Колесная база 2700 мм гарантирует внушительный запас пространства для пассажиров заднего ряда. Внешне модель отличается двухэтажной передней оптикой с узкими дневными ходовыми огнями и широким выбором ярких оттенков кузова, включая фирменный «Оранжевый рассвет». Об этом сообщает сетевое издание « Газета.Ru ».

На российском рынке Tenet Plus L6 дебютировал с бензиновым 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л. с. с алюминиевым блоком и распределенным впрыском, агрегатированным с 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией Getrag с двумя сцеплениями. Силовая установка настроена с акцентом на комфортную городскую эксплуатацию: робот переключает передачи плавно и без рывков, а адаптивный круиз-контроль способен возобновлять движение после полной остановки до 2 секунд. При этом на трассе обгоны требуют предварительного расчета дистанции из-за экологических калибровок двигателя. Подвеска (McPherson спереди и многорычажка сзади) демонстрирует отличную энергоемкость и не допускает раскачки кузова на неровностях.

Эргономика интерьера сочетает оригинальные дверные ручки, вертикальный экран мультимедийной системы и скрытые в меню настройки двухзонного климат-контроля. Производитель провел адаптацию модели под российские климатические условия: кузовные панели прошли оцинковку и катафорезное грунтование, полости обработаны воском, а передние сиденья получили удлиненные подушки. Начальная переднеприводная версия «Элегант» оценивается в ₽2,9 млн, а топовая комплектация «Ультра» с панорамной крышей, аудиосистемой Sony и полным пакетом ассистентов ADAS обойдется в ₽3,05 млн. Полноприводный вариант со 150-сильным двигателем появится у дилеров до конца осени 2026 года.