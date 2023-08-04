Рассказываем, как прошел первый день Гастрономического фестиваля в Истре

Сыры, колбасы, мед, квас, хлеб, сувениры, игрушки – вот далеко не полный перечень продукции, которую можно не только посмотреть и попробовать, но и купить на Гастрономическом фестивале в Истре, который проходит при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Сюда приехали 350 фермеров, 20 виноделов, предприятия народных промыслов из 49 российских регионов. Особые гости – производители из Белоруссии. Для многих это возможность не только хорошо заработать, продав свою продукцию, но также выйти на новые рынки.

МЁД-ПИВО ПИЛ

Организаторы фестиваля запустили бесплатные автобусы-шаттлы от ближайших ж/д станций Истра и Новоиерусалимская. Инна Сергеевна живет в Дедовске и была среди посетителей самой первой ярмарки сыроваров, из которой за восемь лет вырос Гастрономический фестиваль. В том числе благодаря мерам поддержки правительства Московской области.

– Стараюсь бывать тут каждый год. Раньше ездила одна или с подругами. Теперь вот внук подрос. Хочу показать ему, чем богата наша земля, – говорит Инна Сергеевна.

На фестиваль приехали более 300 производителей. Московская область, Тула, Калуга, Томск, Коми – десятки регионов привезли свою лучшую продукцию. А это более тысячи сортов сыра, разнообразные колбасы, окорока, рыба, хлеб, мед, сладости, чаи, квас, пиво, вино и многое другое. Из Белоруссии приехали сыры всех цветов: черный сыр на угле, фиолетовый на лаванде, оранжевый с тыквой. Курск разбавил эту радугу сырами с голубой, синей, белой и зеленой плесенью.

– Не проходите мимо! Знаменитый луховицкий кларий угревидный! – выкрикивает мужчина в красном фартуке неизвестные нам названия.

Луховицы нам знакомы своими огурцами. А кларий – что за зверь?

– Это уникальная африканская рыба. Но из Подмосковья. Кларий почти без костей. Не теряет вкуса после заморозки. Годится в уху и в паштет, а жарится вообще за шесть минут, – с воодушевлением рассказывает владелец семейной аквафермы «Астапово» Александр.

ДЛЯ ГОСТЕЙ И ФЕРМЕРОВ

Помимо вкусностей, с фестиваля можно увезти красивые снимки из нескольких фотозон в деревенском стиле. В шатрах для рукодельников ремесленники разложили керамическую посуду, одежду, сувениры, предметы декора и другие товары ручной работы. На мастер-классах учат расписывать глиняные игрушки, составлять собственные духи из аромамасел.

Для детей также подготовили множество развлечений: работает батутный городок, аквагрим, желающих катают на лошадях и на тракторе. На мини-ферме ребята знакомятся с животными, из молока которых делается сыр: коровы, козы, овцы. А еще гости фестиваля могут сдать пластик и макулатуру на переработку, пожертвовать приюту для бездомных собак, поделиться одеждой с нуждающимися.

Для инвесторов, предпринимателей и фермеров пройдут деловые встречи и панельные дискуссии в деловой программе фестиваля. Отдельный шатер посвящен винам от 20 виноделен из Ставропольского и Краснодарского краев, Волгоградской и Ростовской областей, Дагестана и Крыма.

В последний день фестиваля профессионалы подведут итоги конкурса «Лучший сыр России». А гостям советуем попробовать все сорта и выбрать своего фаворита. Время еще есть.

ЧТО ПО ЦЕНАМ?

сыры на угле и лаванде – 1290 руб.

пармезан 24-месячной выдержки – 2700 руб.

нарезка из луховицкого копченого клария в можжевельнике и черном перце – 220 руб. за 250-граммовую подложку стейки из клария – 700 руб. за 550-граммовую упаковку

«Докторская» колбаса по советским ГОСТам – 790 руб. за килограмм

тушенка из бобра – 800 руб. за банку 456 г

крафтовый лимонад из базилика – 150 руб. за пол-литра