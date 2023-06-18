Рассказываем, как уберечь детей от смертельной опасности на пляжах, речках и прудах

Скорбный счет потерям в прогревшихся подмосковных водоемах начали вести спасатели и уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. 11 погибших детей с начала лета – печальная статистика. Как быть, если таблички «Купаться запрещено» не доводят до сознания людей простых истин? Эксперты предлагают как можно подробнее и чаще рассказывать общественности о трагических случаях на воде.

ПЕРВАЯ ПРИЧИНА – ОПАСНОЕ ДНО

Настоящий бич июня – пожарные пруды в различных СНТ. Детвора сбегается со всех сторон. Бабушки – в огороде, родители – на работе, а мальчики и девочки плещутся в прохладной воде.

«В отличие от официальных пляжей берега пожарных прудов никогда не обследуются, – пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области. – На дне могут быть осколки и коряги, о которые легко травмироваться, потерять сознание и остаться на дне. Мы стараемся давать подробности всех таких происшествий. Пусть родителям будет страшно за своих детей. Пусть они не отпускают их одних купаться».

И вот как раз подобное происшествие случилось в минувшую среду – ныряя в пруду, третьеклассник... пробил себе голову. Трагедия произошла в деревне Крюково под Чеховом. Ребенок вместе с мамой отправился на водоем. На пляже было много людей. Мальчик плавал рядом, пока мать разговаривала с подругой. Затем просто исчез. Женщина подумала, что он играет на песке с друзьями, но на берегу его не оказалось.

Люди начали нырять и искать ребенка. В итоге он был найден через час с огромной раной на лбу. Вероятно, пробил голову во время ныряний. Сотрудники скорой констатировали смерть, а потом начали откачивать мать ребенка, которая потеряла сознание от переохлаждения и шока.

ВТОРАЯ ПРИЧИНА – ХОЛОД

Роспотребнадзор уже разрешил отдых на 17 пляжах региона. Там купаться официально можно – за отдыхающими следят спасатели. Но коварство воды в том, что она может забрать жизнь в считаные секунды.

«Могут быть холодные течения, – говорит инструктор по плаванию из Серпухова Антонина Воронина. – Да и в теплой воде, если вы окунулись с головой, через 15 минут может случиться переохлаждение организма. И если у человека свело руки и ноги, он уже не выплывет сам».

Вот живой пример. 7 июня в Подольске 15-летний подросток тайком от родителей сбежал купаться на пруд. В холодной воде парня скрутила судорога, а толпа ребят, увидев, как он тонет, просто выбежала на берег.

ТРЕТЬЯ ПРИЧИНА – НЕУМЕНИЕ ПЛАВАТЬ

«Ребенок тонет тихо, быстро и страшно. Он не кричит и не размахивает руками, – говорит уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. – А на дне, как правило, полтора метра ила, который засасывает».

Омбудсмен в очередной раз призвала не оставлять детей без присмотра даже на 2–3 минуты, не отвлекаться на телефон или книгу.

«Нужно все время следить за детьми, предупреждать их об опасности на воде, особенно в местах, где нет спасателей», – подчеркнула Мишонова.

Жуткая трагедия, которая служит печальным примером для родителей, чьи дети очень малы или не умеют плавать, случилась в минувший четверг в СНТ «Яхромские зори» под Дмитровом. Там шестилетний мальчик свалился в пруд, гуляя по огороду. Его мама с отчимом в тот момент были дома, устанавливали камин. А когда вышли, то увидели на поверхности воды тело малыша. 20 минут до приезда скорой мужчина делал мальчику непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, пытаясь воскресить. Увы, ничего не получилось.

Фото: [ Роман Пименов/ТАСС ]

Правила безопасного поведения на водоеме: