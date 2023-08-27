«Раздобыть у соседей подсолнухи»: как сэкономить на букете для учителя к 1 сентября и не упасть в грязь лицом

Похоже, советский лайфхак «Привезу букет учителю с дачи» на линейку к 1 сентября снова будет пользоваться успехом. Цены на цветочную продукцию в магазинах к концу августа поползли вверх. Однако не стоит отчаиваться. Цветочные дизайнеры поделились хитростями, как не переплачивать за душистую красоту. А в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали о питомниках, в которых можно приобрести самые свежие и самые недорогие цветы.

ЦЕНОВОЙ ДИАПАЗОН И ДИЗАЙНЕРСКИЕ НАХОДКИ

Букеты в России традиционно подорожали ко Дню знаний. Средняя стоимость цветочной композиции в августе составила 1526 руб., что на 17% выше, чем в прошлом году.

Самый модный в нынешнем сезоне букетик из пяти веточек нежных эустом стоит 3500 руб. Семь пышных роз могут обойтись вам в 4500. Львиный зев с астрами потянет на все 9 тыс., если продавец добавит туда больше осенних оттенков, которые присутствуют в лепестках альстромерии, амариллиса, брасики, бувардии и вероники.

А вот теперь стоп. Прислушаемся к голосу разума. И к советам экспертов, которые знают толк в составлении оригинальных композиций и удешевлении их себестоимости.

Фото: [ Константин Семенец/Подмосковье Сегодня ]

«Если у вас есть дача в СНТ, вам не составит труда раздобыть у соседей или на поле три ярко-желтых подсолнуха, – раскрывает секреты профессии продавец цветочного из Талдома Валерия Седова. – Добавьте к ним парочку астр, а еще гроздья рябины или калины. Вот букет и готов. В цветочном салоне вам останется только подобрать подходящую бумагу и оплатить ее».

ВАУ-ЭФФЕКТ

Флорист из Подольска Алла Максимова советует ограничиться одним, но очень пышным цветком. Если ваш ребенок придет в школу с веточкой гортензии, она уже произведет на окружающих сильное впечатление. Можно украсить эту веточку особыми аксессуарами – бабочками на прищепках, например. А можно добавить в букет георгинов... цветные карандаши, которые окружат стебли оригинальным «заборчиком» и заменят упаковку.

«Настоящего вау-эффекта можно добиться, если каждый ребенок из класса принесет по одному пышному цветку, – объясняет Алла. – Это может быть как гортензия, так и хризантема или гербера. У учителя в руках в конечном счете окажется огромный пестрый букет. В вазу он, конечно, не поместится. Так что придется ставить в ведро».

За дешевыми цветами стоит отправиться в подмосковные питомники, которые по осени устраивают настоящий марафон скидок. Куст гортензии в садовом горшке обойдется вам уже не в 1500, как весной, а всего лишь в 700 руб. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области также советуют обратить внимание на питомники роз. Там частенько бывают распродажи. Вместо 200–300 руб. один цветок вам может обойтись... в 50.

Питомники, где выращивают розы: