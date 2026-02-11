Разрезала на части и запаковала, как курицу в супермаркете: как женская дружба закончилась расчлененкой

В Британии польская иммигрантка, работающая в мясницкой лавке, забила свою подругу до смерти и закопала ее расчлененное тело в саду. Она приговорена к пожизненному заключению.

40-летняя Анна Подедворна, переехавшая в Великобританию из Польши вместе с подругой, получила пожизненный срок с минимальным отбытием наказания в 20 лет и 116 дней до подачи прошения об условно-досрочном освобождении. Суд установил, что в августе 2010 года в доме в Дерби она убила свою подругу — 30-летнюю Изабелу Заблоцку, которая также являлась матерью одного ребенка, — а затем расчленила тело ножом и закопала останки в саду. Об этом пишет The Mirror.

Ранее суду сообщили, что тело женщины было связано «как курица из супермаркета», расфасовано по мусорным пакетам и похоронено в импровизированной могиле. Перед вынесением приговора звучали следующие слова:

«Вы надругались над телом Изабелы Заблоцкой не одним, а тремя способами. Вы разрезали ее тело пополам, перерезали кости, связали останки, поместили их в мусорные пакеты и закопали в грязной яме в земле, где они были оставлены разлагаться».

Подедворна, работавшая на птицефабрике и имевшая навыки разделки мяса, сначала избила женщину до смерти, после чего разрезала тело пополам в попытке скрыть преступление.

Заблоцка перестала выходить на связь с семьей в 2010 году, и родственники долго считали, что она просто уехала. Лишь спустя годы, после обращения польских журналистов и благотворительных организаций, давление заставило Подедворну связаться с полицией. В 2025 году в саду ее дома были обнаружены человеческие останки, а ДНК-экспертиза подтвердила личность погибшей.

Судья отметил особую жестокость преступления, подчеркнув, что обвиняемая на протяжении многих лет лгала о судьбе женщины и не проявила раскаяния:

«В результате ваших жестоких действий ее дочь получила глубокую психологическую травму, которая сохраняется до сих пор. Самым тяжелым было не знать, почему ее мать оставила ее».

Из-за ее действий семья погибшей пережила тяжелую психологическую травму, а дочь Заблоцкой долгие годы не знала, что случилось с матерью. Подедворна утверждала, что действовала в целях самообороны после ссоры, однако присяжные признали ее виновной в убийстве, сокрытии преступления и незаконном обращении с телом.