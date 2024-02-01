«Я устал, я ухожу»: за что любили и ненавидели Бориса Ельцина

Первому президенту РФ Борису Ельцину могло бы исполниться 93 года сегодня. Он находился на вершине власти восемь лет и, пожалуй, не было в истории нашей страны руководителя, которого с таким восторгом и любовью избрали в первый раз и беспощадно критиковали потом, когда он ушел со своего поста, и до самой смерти.

Ельцин был единственным, кто сам и добровольно покинул высшую должность, запомнившись россиянам знаменитой фразой «Я устал, я ухожу». А произносил ли он ее на самом деле?

«Эффект Манделы»

«В это сложно поверить, но 31 декабря 1999 года, объявляя по телевидению о своей досрочной отставке, Борис Николаевич не произносил этих слов, во всяком случае в той формулировке, в которой все их запомнили. Мы попали под так называемый «эффект Манделы», когда коллективному сознанию кажется, что все происходило именно так, а на самом деле было иначе», — рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» историк Андрей Томилин.

Если посмотреть видео того выступления, то слышно, что первый президент в действительности говорит: «Я ухожу в отставку». После «Я ухожу» он добавляет: «Ухожу раньше положенного срока». И это все.

Своеобразный психологический эффект получил свое название благодаря другому президенту — лидеру ЮАР Нельсону Манделе. Обнаружилось, что огромное количество людей уверены в том, что Мандела погиб в тюремных застенках где-то в 1980-х, тогда как тот спокойно умер в своей постели в 2013 году. И подобные несостыковки существуют очень во многом.

«Эффект Манделы» не миновал и Бориса Николаевича. Свою последнюю речь в должности президента он говорил настолько потерянным и уставшим, что в сознании миллионов отразилось именно «Я устал, я ухожу» — добавил эксперт.

Фото: [ Kremlin.ru ]

Борис, борись!

А ведь были и другие времена.

«Впервые я встретился с Ельциным в 1984 году в Свердловской области, где бушевали лесные пожары. Он хорошо принял нас и, в общем, мне понравился — настоящий хозяин региона, первый секретарь, большой и громкоголосый. Чувствовались в нем и амбиции», — поделился генерал-майор Николай Тараканов, в те годы заместитель начальника штаба гражданской обороны РСФСР.

Ельцин действительно пришел громко на волне гласности и демократии, борьбы с коррупцией и партийными привилегиями. Когда он был первым секретарем Московского горкома КПСС (аналог должности нынешнего мэра), то ездил на работу на общественном транспорте и стоял в магазинных очередях с простыми горожанами. Те считали его своим.

«Страну Борис Николаевич тоже облетел обычными рейсовыми самолетами с минимальной охраной. Люди верили ему: «Борис, борись!». Он и был царь. В Челябинске нас встречали нищие бабушки с вещевыми мешками в руках, они были одеты, как ходоки к Ленину, они рыдали, что нет хлеба. Они были убеждены, что только Ельцин сможет помочь. Он видел полки пустые и разруху, обещал все исправить, и ему поверили», — рассказала первый пресс-секретарь Ельцина Валентина Ланцева.

Фото: [ Советское телевидение ГОСТЕЛЕРАДИОФОН/youtube.com ]

Спусковой крючок

Еще одно из знаменитых выступлений Бориса Николаевича состоялось в Набережных Челнах. Тогда он произнес, обращаясь к соседним республикам: «Берите суверенитета столько, сколько сможете».

«Это было действительно произнесено в 1990 году, и многие полагают, что это стало спусковым крючком к начинающемуся распаду СССР», — продолжил Томилин.

Историки и политологи до сих пор спорят о том, что же в то время пошло не так. Рассуждали, виновато ли окружение первого лица в том, что после прихода к власти, а также трагических событий 1993 года у Белого Дома популярность Ельцина сошла на нет. А может, мешала его постоянная «работа с документами»? Или приватизация, сделавшая в 90-е годы одних олигархами, а других нищими. Его бывшие сторонники вспоминают, что борьба с привилегиями закончилась тем, что самые большие привилегии получили как раз взявшие власть в 1991-м году.

«Рассказывали, как Коржаков, начальник его охраны, написал заявление Ельцину, чтобы подчиненным выдали дефицитные ондатровые шапки, когда в магазинах ничего не было. Не захотели быть, как все», — отметил историк.

Испытание властью

«Думаю, очень немногие выдерживают испытание властью, и Ельцин не стал исключением», — предположил генерал-майор Тараканов.

Как бы там ни было, приход к власти Владимира Путина — молодого, спортивного, непьющего, являвшегося полной противоположностью Ельцина — был неизбежен.

Чубайс прислал цветы

Сегодня на Новодевичьем кладбище у могилы Бориса Ельцина немноголюдно. Прежде всего потому, что многие, кто помнил его лично, либо уже умерли, либо проживают за границей.

Так, букет цветов своему патрону прислал издалека Анатолий Чубайс. Зато из Австрии прилетела дочь Ельцина Татьяна. Она давно проживает там со своим мужем Валентином Юмашевым и является гражданкой этой страны. На этот раз дама засветилась с внуком знаменитого деда — Борисом Ельциным- младшим. Тому уже за сорок. И он очень похож на своего знаменитого дедушку.

Ранее мы рассказывали, почему Сталин оказался не готов к войне с фашистами.