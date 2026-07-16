Саамские шаманы предсказали смерть Ивану Грозному и прокляли его род: пророчество, которое пугает даже спустя 440 лет

В 2026 году, когда мир снова сотрясают геополитические бури и разговоры о судьбе России, стоит вспомнить одно из самых загадочных пророчеств в отечественной истории. Четыре с лишним века назад северные шаманы — нойды — предсказали смерть самому грозному царю Руси. И не просто предсказали — а прокляли весь его род. Пророчество сбылось с пугающей точностью. И даже сегодня, спустя 440 лет, его эхо заставляет задуматься. Об этом пишут в материале РИА Новости .

Кто такие нойды — шаманы Русского Севера

Кольский полуостров когда-то считался местом обитания самых могущественных людей в мире. Согласно легендам, они, одетые в звериные шкуры, с помощью бубна и ритуальных танцев совершали немыслимое — вызывали буран, путешествовали между мирами, разговаривали с богами. Это были шаманы саамских племен, их звали нойдами.

Их слава гремела по всей Европе. Увековечил их даже Уильям Шекспир — в «Комедии ошибок» он писал: «Заехал я в страну воображенья? Иль город здесь лапландских колдунов?..» Саамские бубны в XVII–XVIII веках часто посылались в дар европейским государям и вельможам. Но мало кто из них знал, какой силой обладали эти «сувениры».

Предсказание смерти Ивану Грозному

Самое известное пророчество нойдов связано с именем Ивана Грозного. Согласно преданию, саамские шаманы предсказали скорую кончину царю. Тот настолько разгневался, что приказал их казнить.

Но нойды, по легенде, лишь спокойно ответили: «Еще не вечер».

Вечером того же дня, 18 марта, царь упал замертво. Пророчество сбылось с пугающей точностью.

Проклятие рода и возвращение шамана

Но на этом история не закончилась. По преданию, нойды прокляли весь род Ивана Грозного и заявили, что на трон взойдет один из них.

Так и случилось — в 1605 году правителем Руси стал беглый монах Григорий Отрепьев, он же Лжедмитрий I. Согласно хроникам, он «учился колдовству у лопарей» (так называли саамов).

После его гибели появился следующий Лжедмитрий. У москвичей уже было объяснение: «Лопарские колдуны могут позволить себя убить, а потом сами себя воскресить».

Почему народ верил в силу нойдов

Неспроста народная молва уделяла столько внимания именно саамским шаманам. С ними Русь познакомилась еще в XI веке, когда новгородские торговцы добрались до самого севера Лапландии.

Нойды могли путешествовать между мирами, разговаривать со всеми существами, в том числе с богами. Все это благодаря специальным ритуалам, которые сегодня принято называть по-тюркски «камланием».

Распевая заклинания, шаманы неистово били колотушками из оленьего рога в бубны, на которых изображались все ярусы Вселенной и все саамские божества. Шаманам подпевали все собравшиеся — этот шум приводил в экстаз шамана и пугал змею по имени Сайва-Гуэлле, которая, согласно верованиям, сажала шамана на спину и переносила в преисподнюю.

Главным орудием нойда был бубен. С его помощью он насылал порчу или исцелял болезни. Считалось, что по звучанию ритуального инструмента нойд может предсказать будущее.

Тайна исчезновения

Спустя пятьсот лет саамы стали обращаться в христианство, несмотря на угрозы духовных предводителей. Нойды были главными врагами православных миссионеров. Возможно, поэтому новая религия утвердилась в Лапландии не сразу.

А с XVIII века шаманы в этих землях как будто пропали. По крайней мере, ученые не находят каких-либо принадлежащих им артефактов, изготовленных позже.

Однако, судя по многочисленным свидетельствам, нойды тогда никуда не делись. Еще на протяжении трех столетий их периодически встречали в лесах Кольского полуострова. Местные саамы, хоть и приняли христианство, все равно ходили к ним.

Трагедия 1973 года

Самая загадочная история связана с нойдами произошла совсем недавно — зимой 1973 года. Группа из десяти туристов неожиданно исчезла в окрестностях Ловозера в Мурманской области. Как выяснилось потом, все погибли от переохлаждения, попав в страшный буран.

Почему-то они побросали снаряжение, разбежались друг от друга. И, как показало следствие, не установили палатки. Столь нерациональное поведение до сих пор не объяснили.

Говорят, перед выходом в тундру туристы слышали удары в бубен и страшное завывание…

Местные жители уверены: лыжники вошли в запретные земли саамов. А их страж — могущественный шаман — наслал на незваных гостей бурю.

Что это значит для нас в 2026 году

Сейчас большинство исследователей уверены: саамские шаманы исчезли окончательно, потому что в целом уникальная культура народа Севера постепенно угасает. Последний саамский шаман, по одной из версий, умер в 1931 году. Звали его Риз с Нотозера.

Но есть и другая версия — шаманов замучили в застенках Лубянки, когда пытались выведать их секреты. Советские спецслужбы якобы ставили над ними различные опыты.

И по сей день в селе Ловозеро на вопросы о нойдах отвечают нехотя либо полушепотом — словно чего-то боятся. Хотя никто давно не видел нойдов.

Пророчество, которое нойды сделали Ивану Грозному 440 лет назад, сбылось. Проклятие рода исполнилось. Лжедмитрий, «учившийся колдовству у лопарей», занял трон.