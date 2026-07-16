Три дня лета: синоптики спрогнозировали возвращение дождей после жары в Москве

Гидрометцентр: жара до +29 °C продержится в Москве до конца недели

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Антициклон из Европы подарил Москве тепло и солнце, и этого запала хватит на три дня. В пятницу и на выходных осадков не ожидается, воздух прогреется до +29 °C. Однако уже с понедельника погода начнет меняться — приближающийся циклон принесет облачность и дожди. Подробности — в прогнозе Гидрометцентра.

Европейский антициклон задержится в Московском регионе до конца недели — его ресурсов хватит ровно на трое суток.

«В пятницу и выходные характер погоды в столичном регионе определит антициклон, который движется из Европы, его ресурсы рассчитаны на три дня, до окончания недели», — говорится в сообщении.

  • пятница: днем до +22–23 °C, сухо и солнечно;
  • суббота: воздух прогреется до +27 °C;
  • воскресенье: жарче всего — столбики термометров поднимутся до +27–29 °C.

С понедельника, 20 июля, погода изменится. Циклон принесет облачность и небольшие дожди, температура днем составит +22–27 °C. Во вторник, 21 июля, также возможны осадки.

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