Три дня лета: синоптики спрогнозировали возвращение дождей после жары в Москве
Гидрометцентр: жара до +29 °C продержится в Москве до конца недели
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Антициклон из Европы подарил Москве тепло и солнце, и этого запала хватит на три дня. В пятницу и на выходных осадков не ожидается, воздух прогреется до +29 °C. Однако уже с понедельника погода начнет меняться — приближающийся циклон принесет облачность и дожди. Подробности — в прогнозе Гидрометцентра.
Европейский антициклон задержится в Московском регионе до конца недели — его ресурсов хватит ровно на трое суток.
«В пятницу и выходные характер погоды в столичном регионе определит антициклон, который движется из Европы, его ресурсы рассчитаны на три дня, до окончания недели», — говорится в сообщении.
- пятница: днем до +22–23 °C, сухо и солнечно;
- суббота: воздух прогреется до +27 °C;
- воскресенье: жарче всего — столбики термометров поднимутся до +27–29 °C.
С понедельника, 20 июля, погода изменится. Циклон принесет облачность и небольшие дожди, температура днем составит +22–27 °C. Во вторник, 21 июля, также возможны осадки.