Три дня лета: синоптики спрогнозировали возвращение дождей после жары в Москве

Антициклон из Европы подарил Москве тепло и солнце, и этого запала хватит на три дня. В пятницу и на выходных осадков не ожидается, воздух прогреется до +29 °C. Однако уже с понедельника погода начнет меняться — приближающийся циклон принесет облачность и дожди. Подробности — в прогнозе Гидрометцентра.