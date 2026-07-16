Алана Мамаева удивилась росту алиментов от бывшего мужа

Бывшие супруги Алана и Павел Мамаевы, который развелись в 2021 году после восьми лет брака, до сих пор не могут поделить имущество и договориться о содержании 12-летней дочери. Судебные разбирательства между ними продолжаются, и последние решения суда вызывают у модели недоумение.

Алана рассказала в интервью The Voice, что итоги очередного заседания шокировали ее и адвоката. Оказалось, что Павел еще в браке приобрел квартиру и тайно оформил ее на своего отца. По закону Алана имеет право претендовать на 50% этого имущества, однако суд встал на сторону футболиста.

«Мы проиграли кассацию. Заседание длилось всего минуту, судья даже не ознакомился с материалами дела», — поделилась модель.

Что касается алиментов, то здесь ситуация тоже непростая. Алана жаловалась, что Павел перечисляет мизерные суммы на содержание дочери. Однако за последние пару месяцев размер выплат вырос. Сначала алименты поднялись до ₽30 тысяч, а недавно составили ₽71 500, чему Алана была приятно удивлена. Тем не менее, судебные разбирательства по этому вопросу еще не завершены.

Личная жизнь Павла после развода тоже изменилась. В 2022 году он женился на Надежде Санько, которая раньше была подругой Аланы. Теперь у супругов двое общих сыновей. Пара не раз появлялась в телепроектах: вместе снималась в шоу «Ставка на любовь», а затем Надежда стала участницей второго сезона реалити-шоу «Мастер игры».

Ранее сообщалось, что долг по алиментам звезды «Универа» Виталия Гогунского оценили в ₽10 млн.