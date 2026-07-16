Лягушки помогут вылечить рак? Бактерии из их кишечника уничтожили опухоли за один укол

Бактерии из кишечника японской древесной лягушки могут стать основой для новых подходов к лечению рака, пишет GOOD Magazine. Исследователи из Японского института науки и технологий JAIST сообщили, что один из найденных штаммов уничтожил опухоли колоректального рака у лабораторных мышей после однократного введения.

Команда профессора Эйдзиро Мияко изучила 45 бактериальных штаммов, выделенных из кишечника японских квакш, огненнобрюхих тритонов и травяных ящериц. Девять из них показали противоопухолевый эффект, но самым перспективным оказался Ewingella americana из японской древесной лягушки.

По данным авторов, у мышей с колоректальным раком однократное введение этого штамма привело к полному исчезновению опухолей у всех животных. Бактерия не только воздействовала на раковые клетки, но и активировала иммунную систему, помогая организму уничтожать опухоль.

Пока речь идет только об экспериментах на мышах, поэтому переносить результат на людей рано. Исследователи также отмечают, что у животных наблюдали лишь умеренное воспаление после инъекции, которое обычно проходило за 72 часа, а признаков хронической токсичности за 60 дней не нашли.

Следующий этап — проверить бактерию на других видах опухолей и найти безопасные способы введения. Ученые надеются, что микробы, яды и другие вещества амфибий и рептилий помогут создавать новые лекарства.