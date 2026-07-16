Бессонница принесла скучающей женщине ₽13 млн

Сью Роули не могла уснуть, взяла телефон, сделала ставку в $30 в онлайн-лотерее — и выиграла $150 тысяч (около ₽13 млн). Американка призналась, что сначала не поверила своей удаче — такие выигрыши случаются не каждый день, а уж тем более в три часа ночи. На выигранные деньги Сью планирует сделать ремонт в доме.

Власти штата напоминают: лотереи — это развлечение, а не способ заработка, и призывают игроков соблюдать меру. Однако история Роули уже стала местной сенсацией — не каждому человеку удается превратить бессонную ночь в $150 тысяч.