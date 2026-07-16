ФИФА дала Аргентине отсрочку: баннер с Мальвинскими островами оставят без санкций до финала

Аргентинские футболисты избежали немедленного наказания за политический баннер с надписью «Мальвинские острова принадлежат Аргентине», который они развернули после победы над Англией в полуфинале ЧМ-2026, — ФИФА решила не применять санкции до окончания турнира, но расследование уже начато. Об этом сообщает Cope.

Инцидент произошел сразу после матча, где аргентинцы обыграли англичан со счетом 2:1. Защитник Лисандро Мартинес и полузащитник Джовани Ло Чельсо под руководством капитана Лионеля Месси подошли к трибуне с болельщиками и развернули баннер, который тут же вызвал бурную реакцию в Британии. Лондон официально потребовал от ФИФА наказать футболистов за нарушение правил, запрещающих политические высказывания на поле.

Однако ФИФА пошла на компромисс: дисциплинарное производство запущено, но его итоги объявят только после окончания чемпионата мира. Это означает, что аргентинская сборная сможет сыграть в финале в полном составе, без риска потерять ключевых игроков из-за отстранения. Британские СМИ уже окрестили это решение «позорным», заявив, что ФИФА закрывает глаза на политику ради зрелищности.

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