Пляжный сувенир оказался контрабандой: россияне везли из Вьетнама кораллы и раковину тридакны

Пляжный отдых во Вьетнаме для двух российских туристов обернулся серьезными проблемами с законом — в аэропорту Барнаула таможенники изъяли у них кораллы и раковину исчезающего вида, а теперь на мужчин завели четыре административных дела за попытку ввезти в страну краснокнижные сувениры без декларации. Об этом сообщает Lenta.ru.

Как сообщили в Федеральной таможенной службе, 54-летний путешественник, вернувшийся из Дананга, вез в чемодане раковину моллюска и фрагмент коралла. Он пояснил, что купил их на пляже как обычные сувениры. Второй турист, прилетевший из Камрани, пытался провезти сразу шесть кусочков кораллов, которые, по его словам, собрал на берегу во время отдыха.

Оба мужчины не имели при себе документов о декларировании, а экспертиза показала, что речь идет о настоящих природных сокровищах: шестилучевых кораллах отряда Мадрепоровые и раковине тридакны максимальной — виды, которые находятся под угрозой исчезновения.

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