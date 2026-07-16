Раскрыты абсурдные детали задержания россиянина в Армении по запросу США

В Армении по запросу Интерпола задержали российского туриста Александра Ермакова. Его обвиняют во взломе баз данных австралийской компании и хищении информации почти 10 миллионов человек. Проблема в том, что в США разыскивают другого человека — Александра Геннадьевича Ермакова, уже отбывающего наказание в России. У задержанного отчество Юрьевич, он юрист и служил в ФСИН. Его супруга и адвокаты пытаются доказать ошибку через МИД России.

Александр Ермаков прилетел в Ереван вместе с женой. В аэропорту его задержали 28 июня. Супруга Мария Юрова рассказала, что сотрудник погранслужбы показал фотографию из соцсети «ВКонтакте» и спросил, тот ли это человек. Мужчина ответил «да» — и его отправили в комнату для досмотра, а затем — в СИЗО.

«За сутки до вылета нас объявили в розыск Интерпола, потому что у них не было данных. Информация появилась только после того, как мы купили билеты или пересекли границу», — пояснила супруга.

Задержанный — подполковник в запасе, служил в ФСИН, пять лет был невыездным. По образованию юрист, из языков знает школьный немецкий. Информатику сдал на тройку, компьютером пользуется только для печати документов. При этом его полный тезка — Александр Геннадьевич Ермаков — уже осужден в России по делу следователя Марата Тамбиева, получившего взятку в криптовалюте от хакерской группировки. Именно его разыскивают США.

«В США нет отчества. Возможно, система увидела человека с такой фамилией и именем в розыске и выдала совпадение», — предположил адвокат задержанного Дилан Раджави.

Юристы не получили информации, на каком основании американские власти решили, что задержан именно тот Ермаков. Вся надежда сейчас на МИД России — обращение уже подано. Семья бьет тревогу: мужчину держат в изоляторе уже вторую неделю и готовят экстрадицию в США.