Виктор Цой спас мальчика с редчайшим заболеванием в Калининграде

Калининградские кардиохирурги вернули к жизни 11-летнего мальчика из Ивановской области, который родился без главной артерии, питающей сердце, — вместо нее работала лишь тонкая сеть обходных сосудов, которая с годами перестала справляться с нагрузкой, и каждый бег или урок физкультуры мог обернуться внезапной остановкой сердца. Об этом сообщает Lenta.ru.

Как выяснилось, у Никиты от рождения отсутствовала левая коронарная артерия — единственный путь, по которому кровь поступает к сердечной мышце. Природа дала ему «запасные ходы», но их оказалось недостаточно для растущего организма. Мальчик жаловался на боль в груди, одышку и перебои ритма — риск внезапной смерти становился реальностью.

Спасение пришло из Калининграда. Хирурги Федерального центра высоких медицинских технологий под руководством главврача Виктора Цоя разработали уникальную тактику: провести мини-инвазивное шунтирование на работающем сердце через разрез длиной всего 4–5 сантиметров. До этого подобные операции детям не делали — каждый шов был на вес золота. Главврач Цой признался, что центр обладает самым большим в стране опытом таких вмешательств, но даже они шли в неизведанное.

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