Паспорт на части как прощание с Россией: лидер «Тараканов!» решил продать документ постранично

Лидер рок-группы «Тараканы!» Дмитрий Спирин*, признанный в России иноагентом, объявил о старте аукциона. Лот — страницы его российского паспорта. Каждый лист стоит $50 (₽3,8 тыс.), при желании — с автографом. Вырученные средства, по словам музыканта, пойдут на поддержку Украины. О старте необычных торгов он сообщил в личном блоге.

Рокер назвал акцию «символичным прощанием» с Россией. По его словам, решение продать паспорт по частям связано с получением гражданства Аргентины. При этом выйти из российского гражданства Спирин не может — мешают уголовное преследование и долги.

В феврале 2026 года против музыканта возбудили уголовное дело по статье об уклонении от обязанностей иноагента. Прокуратура потребовала этого еще в конце 2025-го, после того как Спирина дважды в течение года привлекали к административной ответственности по иноагентской статье.

В реестр Минюста музыканта внесли в июне 2024 года с формулировкой: он распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и российской армии. Попытка обжаловать статус иноагента успеха не имела.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом