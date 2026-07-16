79-летний англичанин принял ислам ради 65-летней россиянки: никах у горы Торатау

79-летний гражданин Великобритании принял ислам, чтобы заключить религиозный брак с 65-летней уроженкой Стерлитамака — церемония никаха прошла у подножия горы Торатау в Башкирии, где пара и гости сначала сделали фото на фоне природных памятников, а затем зашли в юрту для обряда. Об этом сообщает Lenta.ru.

Пара решила провести обряд именно в этом живописном месте, которое считается сакральным для местных жителей. Сначала влюбленные и их гости прогулялись по территории, снялись на фоне знаменитых шиханов, а затем прошли в юрту, где по всем канонам мусульманской традиции состоялся никах. По словам управляющего менеджера геопарка Газиза Галина, он лично пригласил пару зайти в юрту, и теперь они снова убедились, что для настоящей любви нет преград — ни возраст, ни расстояние, ни разница культур.

Для британца это был осознанный шаг: переход в ислам стал не просто формальностью, а искренним решением, открывшим ему путь к браку. Сама россиянка, уроженка Стерлитамака, уже долгое время живет в Великобритании, но именно на родине, у священной горы, они решили скрепить союз. Теперь пара планирует жить в Англии, но их история уже стала примером того, что любовь не знает границ и способна объединять людей из совершенно разных миров.

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