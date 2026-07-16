Украина категорически не заинтересована в политических контактах с Россией и выдумывает любые поводы, чтобы их избежать, заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Об этом сообщает Lenta.ru.

Джабаров подчеркнул, что гуманитарные вопросы — возвращение тел погибших и судьбы людей — остаются в повестке, но политический трек полностью заблокирован украинской стороной. Сенатор отметил, что за этим отказом стоят не столько интересы Киева, сколько давление со стороны стран Запада, которые, по его словам, «науськивают» Украину на продолжение конфликта. Именно поэтому, считает политик, дипломатические контакты сейчас не нужны ни Киеву, ни его западным кураторам.

По мнению Джабарова, о политических контактах вспомнят только тогда, когда Украина начнет терпеть поражение на поле боя. Тогда, как иронично заметил сенатор, Киеву придется вспомнить о существовании других способов общения, в том числе дипломатических.

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