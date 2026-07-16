Биолог выжила после атаки акулы-пули: женщина дала отпор ударами в жабры и глаза

Биолог Хелен Фэрламб пережила кошмар наяву: в 2024 году на Гавайях рифовая акула вцепилась в ее плечо и начала трясти, но ученая не сдалась, нанося удары по чувствительным местам, и сумела выжить, потеряв половину бицепса. Об этом сообщает ITV This Morning.

По словам Фэрламб, она занималась фридайвингом, когда заметила, что акула резко изменила траекторию: из грациозной она стала двигаться прямолинейно и эффективно, словно выпущенный снаряд. Хищница вцепилась ей в плечо и начала трясти. Тогда женщина начала бить ее по глазам, носу и жабрам — самым уязвимым местам. Когда акула наконец отпустила жертву, Фэрламб с огромным усилием забралась на каяк.

Позже ей рассказали, что кровь привлекла еще 13 акул, окруживших ее каяк, но, к счастью, они не напали. В течение часа и двадцати минут, пока коллеги помогали ей добраться до берега, она сохраняла спокойствие, пила воду и думала о красоте фридайвинга — это помогло ей не впасть в панику. После инцидента женщина провела три недели в реанимации и перенесла три операции. Хотя она потеряла половину бицепса, рука сохранила подвижность.

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