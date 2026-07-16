Сотрудницу банка обвинили в хищении почти ₽70 млн выплат бойцам СВО

Сотруднице банка Анне Винниковой предъявлено обвинение в хищении ₽69 млн, предназначенных для участников СВО. Вместе с организованной группой она использовала служебное положение, чтобы отслеживать поступление выплат контрактникам и переводить деньги на счета подельников. Уголовное дело расследуют военные следователи СК России, передает РИА Новости .

По данным СК, Винникова имела доступ к счетам клиентов и отслеживала момент зачисления выплат при заключении первого контракта с Минобороны. Она оформляла фиктивные заявления на перевод средств и на систематической основе направляла деньги участникам преступной группы, где их обналичивали и распределяли.

Всего в деле фигурируют 12 участников организованной преступной группы. Ранее сообщалось о хищении более ₽16 млн, однако позже сумма ущерба выросла до ₽69 млн.

Винниковой предъявлено обвинение по статьям о мошенничестве в сфере компьютерной информации и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Суд наложил арест на имущество, денежные средства и банковские счета фигурантов для обеспечения возможных взысканий.

Расследование продолжается, отметили в ГВСУ СК России. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений.