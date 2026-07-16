Страна Латинской Америки начала массово отзывать гражданство у родивших там россиян

Чили начала массово аннулировать гражданство у детей россиян, рожденных в стране в рамках так называемого «родильного туризма». Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Миграционная служба Чили решила лишить гражданства детей, появившихся на свет у российских туристок, приехавших в страну специально ради родов. Организаторы «родильных туров» сопровождали беременных, помогали с документами и брали за свои услуги $15 тысяч.

После аннулирования паспорта у ребенка его родители теряют возможность легализоваться в Чили через этого ребенка. Это делает схему получения гражданства через рождение в стране практически бесполезной.

Эксперты отмечают: другие государства Латинской Америки могут последовать примеру Чили и ужесточить правила получения гражданства по праву рождения. Для россиян, рассматривавших подобные схемы, это серьезный сигнал.